Primer mazazo de la era Leonardo Ponzio para River que llegó al partido con Huracán con tres victorias en fila y repitiendo el once inicial por cuarta presentación en fila, pero cerró las puertas del Monumental con derrota de 2 a 1 en la décima fecha del Torneo Clausura 2026. "Cada vez que perdés, es un pasito para atrás", resumió el técnico en conferencia de prensa.

En el fin de una semana en la que el club le firmó contrato por un año (reglamento de FIFA), el equipo de gala le duró apenas 4 minutos por la lesión tempranera de Thiago Almada. Después de la media hora, también la de Tobías Aranda y en el complemento quien pidió salir fue Marcos Acuña.

Y luego de una semana larga, con muchos entrenamientos en el predio, la planificación fue uno de los interrogantes que plantearon los hinchas. "Esperemos que no tengan nada. Thiago llegó sin molestias y Adrada había recibido una paralítica, pero se lo preparó para llegue de la mejor manera", explicó el DT.

Sin embargo, en principio se cree que las lesiones de los dos convocados a la Selección serían desgarros musculares por lo que el receso será ocupado en la recuperación de ambos.

Tobías Andrada había recuperado en la semana por un golpe. Explicó el técnico de River en conferencia de prensa.

Ante la repentización, el DT eligió primero a Lucas Beltrán y luego a Mauro Arambarri para rearmar la estructura. Ninguno de los dos incidió en el trámite de un juego que en general fue favorable a su equipo, pero careció de efectividad.

"Son decisiones que hay que tomar, pero los que ingresaron juegan en esa posición y el equipo continuó insistiendo. Los hicieron muy bien", refirió Ponzio explicando la elección de los cambios.