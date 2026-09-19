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Malas noticias

Thiago Almada se lesionó en River-Huracán y será baja en la Selección Argentina

El mediocampista ofensivo sufrió una dolencia en el cuádriceps de la pierna izquierda en el amanecer del encuentro que lo marginará también de la convocatoria con la Albiceleste.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 19 de septiembre de 2026 a las 19:31
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Thiago Almada sintió una dolencia muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda ante Huracán.

Malas noticias para River y la Selección argentina porque el mediocampista ofensivo Thiago Almada se lesionó a los 4 minutos del partido que por la 10a fecha el Millonario disputa ante Huracán.

Recostado por la derecha, el ex Atlético Madrid fue a intentar sacar un pase largo con la pierna derecha y sintió la molestia en el pie de apoyo.

Rápidamente miró al banco de suplentes que advirtió la situación y soltó rápidamente a la cancha a Lucas Beltrán.

Aunque Almada intentó un par de movimientos extras, ratificó muy rápido que no estaba en condiciones de continuar con el compromiso.

Baja en la Selección

Justo en la presente jornada, Lionel Scaloni había publicado la lista de convocados del fútbol local para la próxima ventana FIFA y en el país y Almada era uno de ellos.

Además del 10, del lado Millonario se deberán presentarse en el predio de AFA el mediocampista Tiago Andrada, el arquero Santiago Beltrán y el marcador central Nicolás Otamendi, aunque en este último caso sólo para despedir a Lionel Messi del combinado nacional.

 

 

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