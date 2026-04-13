En uno de los duelos de la jornada, Lanús y Banfield se enfrentarán desde las 19 en el clásico del Sur, por el interzonal de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El Granate, que viene de caer en la Copa Libertadores pretende cortar la racha negativa de nueve años sin triunfos en como local ante el Taladro, que se quedó con el último cruce entre ambos el año pasado y busca sumar de a tres para mantener vivas sus chances de estar en octavos de final. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino pretende un triunfo anímico ante su archirrival que corte una serie de dos partidos por el certamen local sin triunfos, además de la mencionada racha sin victorias en La Fortaleza que data de 2017. Para el encuentro la gran novedad es que Marcelino Moreno fue citado tras superar una lesión en el pie izquierdo y vería minutos desde el banco, sin embargo Walter Bou sufrió una lesión muscular en el sóleo derecho y Yoshan Valois continuará siendo el punta titular.

Marcelino Moreno podría reaparecer en Lanús tras su lesión.

Por el lado de Banfield, que se quedó con la última edición del duelo entre ambos por 2-1, el objetivo es sumar de a tres para seguir con chances de meterse entre los ocho que clasifican a la siguiente ronda del Torneo Apertura. Con 13 puntos y un andar irregular, el Taladro va por el impulso de una victoria en el clásico que aumente sus chances de estar en octavos. Por ahora, están a cinco de Tigre, el último que está ingresando en la Zona B.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina o Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta.

Estadio: Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús.

Árbitro: Nicolás Ramírez.