En la continuidad de la jornada, Huracán lo dio vuelta contra Rosario Central y ganó 3-1 por la fecha 13 de la zona A en el Torneo Apertura. La visita ni siquiera concentró a Ángel Di María debido al encuentro de Copa Libertadores en la semana y se fue de Buenos Aires sin nada.

Enzo Copetti abrió el marcador a los cinco minutos para el visitante, pero antes del descanso apareció el ecuatoriano Jordy Caicedo para darle tranquilidad al Globo que debió esperar la revisión en VAR para tener la chance desde los doce pasos en una primera parte de poco vuelo colectivo más allá de los goles.

La segundo parte mejoró en ritmo y el dueño de casa encontró el momento para acertar al arco en un yerro de Pol Fernández que jugó hacia atrás sin mirar y permitió el anticipo del ingresado Juan Bisanz. A dos del final, Hugo Nervo, quien también saltó desde el banco, confirmó la levntada del conjunto que dirige Martínez.

La definición estaba en el banco

Hugo Nervo, quien también ingresó desde el banco de suplentes en los minutos finales, sentenció la tarde noche a favor del Globo. El defensor tomó la pelota en un rebote y sacó un remate de derecha muy preciso que dejó inmóvil al arquero de Rosario Central cuando quedaban apenas dos minutos.

Error de Pol Fernández y golazo de Huracán

El ex Boca y Gody Cruz jugó hacia atrás sin mirar y Juan Bisanz lo leyó muy bien para anticipar y correr a la definición magnifica contra Broun a los 38 minutos del complemento.

Waller sacudió el travesaño

A los 12 minutos del segundo tiempo, Waller probó desde afuera del área y sacudió el travesaño del arco defendido por Fatura Broun en un período mucho más veloz que lo vivido en la primera parte.

Caicedo no falló

El ecuatoriano Jordy Caicedo tomó la responsabilidad de penal ya en tiempo adicionado al reglamentario y acertó la definición ante Jorge Broun para el 1 a 1 parcial que los mandó empatados al descanso del entretiempo.

La Bombonera condicionó al VAR

A los 43 minutos, una jugada aislada de Giménez (16) contra Waller (15) en el área del conjunto visitante provocó la jugada que terminó en penal a favor de Huracán. El juez Claudio Echenique no juzgó en el momento, pero el VAR lo convocó a la mitad de la cancha y tuvo que señalar la pena máxima. La jugada no ameritó ninguna discusión luego de lo vivido el sábado en cancha de Boca en el 1 a 1 del Xeneize ante Independiente.

Copetti puso arriba a Central

Solamente dos minutos le tomó al conjunto rosarino encontrar la apertura del marcador. Un avance en conducción de Enzo Giménez derivó en una gran habilitación para el desmarque de Copetti, que de primera y ante la salida de Hernán Galíndez puso el 1-0 con una definición por abajo al segundo palo.

Formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Waller, Emmanuel Ojeda; Lucas Blondel, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Emanuel Coronel, Carlos Quintana, Alexis Soto; Federico Navarro, Pol Fernández, Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Julián Fernández. Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Tomás Ducó.

Árbitro: Fernando Echenique.