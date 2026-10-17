Banfield y Argentinos Juniors no lograron romper la paridad y se fueron al descanso con un empate sin goles en el estadio Florencio Sola. En un primer tiempo disputado, ambos equipos consiguieron generar llegadas y se acercaron al arco rival, aunque no encontraron la eficacia necesaria para traducir sus oportunidades en goles. El Taladro busca prolongar su invicto y ratificar su levantada ante su gente, mientras que el Bicho intenta sumar una victoria que le permita seguir prendido en la pelea por los primeros puestos de la Zona B.

El Taladro llega con motivos para ilusionarse. Después de atravesar una seguidilla de cuatro empates consecutivos, consiguió una victoria por 2-1 frente a Tigre y estiró a cinco encuentros su invicto. Con 13 puntos, ocupa el undécimo puesto de la Zona B y necesita seguir sumando para escalar posiciones en una etapa del torneo en la que ya no hay demasiado margen para dejar unidades en el camino.

Además, el calendario le presenta un desafío especial: el clásico frente a Lanús aparece en el horizonte y llegar con confianza a ese compromiso es uno de los objetivos del equipo de Pedro Troglio. Para conseguirlo, Banfield tendrá una prueba exigente ante un rival que pelea en los primeros puestos y que no puede permitirse demasiados tropiezos.

Del otro lado estará Argentinos Juniors, que viene de igualar 1-1 frente a Platense en un resultado que le impidió superar al líder Rosario Central. El equipo dirigido por Nicolás Diez marcha tercero en la Zona B, con 22 unidades, y buscará reencontrarse con el triunfo para sostener sus aspiraciones de terminar en lo más alto.

Pero la pelea del Bicho no se limita al Clausura. También es protagonista de la tabla anual, en la que acumula 51 puntos y se encuentra a una unidad del líder Independiente Rivadavia. Por eso, sumar en el Florencio Sola representa una oportunidad importante para seguir en carrera en dos frentes y llegar mejor posicionado a la definición de la temporada.

Con necesidades diferentes, pero con objetivos claros, Banfield y Argentinos prometen un duelo intenso. El local intentará aprovechar su buen momento y el respaldo de su gente; la visita, en cambio, buscará imponer su juego y llevarse tres puntos que pueden tener un peso importante en la lucha por la cima.

Las probables formaciones de Banfield y Argentinos Juniors

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryán; Federico Medina, Lautaro Gómez, David Zalazar; Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Gastón Verón, Gabriel Florentín. DT: Nicolás Diez.

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