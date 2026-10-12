La fecha 12 del Torneo Clausura 2026 empieza a dejar un panorama más claro de cara a los playoffs, con movimientos importantes tanto en las posiciones de las dos zonas como en la tabla anual. En la jornada de hoy, la goleada de Rosario Central por 5-0 ante Independiente Rivadavia y el triunfo de Belgrano por 2-0 frente a Racing modificaron la cima en la Zona B, que tiene una lucha muy ajustada por el liderazgo y también la pelea por la tabla anual. En estos momentos, hay tres grandes que se están quedando afuera de los octavos.

Con estos resultados, el Canalla quedó como líder de la Zona B con 22 puntos, pero aunque queda primero por su diferencia de gol de +8, comparte la cima dos equipos más: Belgrano también llegó a las 22 unidades, pero quedó segundo por tener una diferencia de gol de +6 y Argentinos Juniors, que empató 1-1 en el clásico frente a Platense, suma los mismos puntos pero con +5. En la Zona A, Instituto continúa como líder después del 2-2 con Boca, con 26 y dos de ventaja sobre Defensa y Justicia, mientras que la pelea por entrar entre los ocho clasificados sigue abierta a falta de cuatro fechas para el cierre de la fase regular.

En la tabla anual, Independiente Rivadavia se mantiene en la cima con 52 puntos pese a caer hoy, seguido por Boca y Argentinos Juniors, ambos con 51. Central suma 50 unidades y se ubica cuarto, mientras que el que puede trepar es Vélez, que tiene 49 y juega mañana ante Lanús. Del primero y campeón (recordemos que la tabla anual da título) al tercero van directo a Copa Libertadores, en tanto que del cuarto al noveno se meten en Copa Sudamericana.

Así quedarían los cruces de los playoffs

En este momento, los 16 clasificados a la siguiente etapa estarían protagonizando algunos duelos más que interesantes. El gran ausente si esto terminara así es River, que ganando su partido pendiente ante Sarmiento se podría meter entre los ocho. Otros grandes que no están en zona de playoffs son San Lorenzo, a tres puntos del octavo de la Zona A y un Racing de presente muy negro en el Torneo Clausura que está a siete unidades del objetivo con 12 en juego.

Lado A

Instituto (1°A) vs. Independiente Rivadavia (8°B)

Sarmiento (4°B) vs. Lanús (5°A)

Belgrano (2°B) vs. Gimnasia de Mendoza (7°A)

Boca (3°A) vs. Gimnasia La Plata (6°B)

Lado B