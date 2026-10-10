Con dos goles en los últimos cuatro minutos, Sarmiento se impuso 3 a 1 en el estadio José María Minella de Mar del Plata y dejó a Aldosivi muy complicado con el descenso en el marco de la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

. El paraguayo Junior Marabel abrió la cuenta con un golazo, aunque el Tiburón igualó rápidamente por intermedio de Lucas “Pata” Castro, justamente un ex Sarmiento.

De regreso de los vestuarios, Aldosivi hizo el gasto buscando la victoria, pero terminó extenuado. Así, el Verde de Junín cambió de ritmo y, tras perder chances claras, con un final arrollador terminó consumando su vuelta al triunfo, primero con un zurdazo de Julián Mavilla. Ya en tiempo adicional, Jonathan Herrera dio el golpe de gracia con una sutileza para el 3 a 1 que resultó definitivo.

Sarmiento alcanzó los 19 puntos, quedó al borde de clasificar a los play-offs y sueña con la Copa Sudamericana. En contrapartida, Aldosivi quedó muy complicado con los promedios, a seis puntos de Riestra y con doce por jugar.