Barcelona volvió a demostrar por qué es el equipo que marca el ritmo en LaLiga. En una tarde cargada de goles, emociones y momentos de tensión, el conjunto dirigido por Hansi Flick derrotó por 5-2 al Betis en el estadio La Cartuja, alcanzó los 27 puntos y conservó el puntaje ideal después de nueve jornadas disputadas.

El equipo catalán tuvo contundencia en ataque, aunque el resultado no cuenta por sí solo todo lo que ocurrió en el campo. El Betis, conducido por el chileno Manuel Pellegrini, encontró respuestas para discutirle el partido por momentos, tuvo protagonismo argentino y llegó a inquietar a un Barcelona que debió atravesar pasajes de incertidumbre antes de terminar imponiendo su jerarquía.

El encuentro comenzó con un golpe de calidad. A los diez minutos del primer tiempo, Lamine Yamal abrió el marcador con un espectacular remate de media distancia que dejó sin opciones al arquero local. El juvenil volvió a ser determinante y encendió el partido con una definición que marcó el camino para los visitantes.

Sin embargo, el Betis no tardó en reaccionar. A los 27 minutos, el argentino Valentín Gómez apareció de cabeza para establecer el 1-1 parcial y devolverle la ilusión al conjunto andaluz. El defensor aprovechó su oportunidad y se convirtió en uno de los protagonistas de una primera parte en la que el local intentó plantarse frente al líder.

Barcelona respondió con eficacia y volvió a tomar distancia en el marcador. Rodri y Gabriel Jesus ampliaron la ventaja para el conjunto de Flick, que encontró espacios para lastimar y transformó sus llegadas en goles. Con el correr de los minutos, el partido ganó intensidad y dejó en evidencia que el Betis no estaba dispuesto a resignarse sin dar pelea.

Lo Celso, un golazo anulado y más tensión en La Cartuja

Uno de los momentos más destacados tuvo como protagonista a Giovanni Lo Celso. El mediocampista argentino, habitual integrante de la Selección argentina, había marcado un golazo que podía cambiar el desarrollo del encuentro, pero la conquista fue anulada por una mano previa tras la intervención del VAR.

La decisión generó tensión en un partido que ya tenía un ritmo alto y varias situaciones de peligro. Lo Celso también aportó una asistencia y fue una de las piezas ofensivas con las que el equipo de Pellegrini intentó mantenerse en partido.

La situación se complicó todavía más para el Betis con la expulsión de Bernal, que dejó al conjunto local con diez futbolistas durante buena parte del complemento. Con un hombre menos y la obligación de buscar la remontada, el desafío se volvió cuesta arriba frente a un Barcelona que sabe aprovechar los espacios.

Eric García y Dani Olmo completaron la goleada del conjunto catalán, que terminó imponiéndose por 5-2 en un encuentro con pasajes de alto voltaje. El Betis logró marcar su segundo tanto por intermedio de Abdessamad Ezzalzouli, pero no pudo evitar una derrota que lo aleja del líder.

Barcelona manda y el Atlético Madrid no le pierde pisada

Con este triunfo, Barcelona llegó a los 27 puntos y continúa en lo más alto de la Liga de España con nueve victorias en nueve presentaciones. La campaña del equipo de Flick es perfecta en cuanto a resultados y lo sostiene como líder indiscutido en el arranque de la temporada.

El Atlético Madrid también hizo su parte y derrotó por 1-0 al Espanyol con un gol de Álex Baena a los 44 minutos del segundo tiempo. El equipo de Diego Simeone alcanzó los 22 puntos y se mantiene como escolta, a cinco unidades del conjunto catalán.

Por su parte, el Betis quedó con 19 puntos, mientras que el Real Madrid suma 18 y tiene un partido pendiente. Si consigue la victoria, el equipo blanco superará al conjunto andaluz en la clasificación.

En la misma jornada, Villarreal y Elche igualaron sin goles, mientras que Valencia y Athletic de Bilbao cerrarán la actividad del sábado.

Barcelona volvió a ganar, sostuvo su marcha perfecta y se llevó tres puntos de un partido que tuvo mucho más que una goleada. Yamal brilló, los argentinos dejaron su huella y el Betis, pese a sus intentos y a los momentos en los que logró incomodar al líder, terminó pagando caro sus errores y la inferioridad numérica.