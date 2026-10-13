Barcelona no afloja y volvió a demostrar que atraviesa un momento extraordinario. El conjunto catalán venció 4-1 a Galatasaray en Turquía, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, y ratificó su gran presente con una remontada que tuvo carácter, fútbol y una destacada actuación de Lamine Yamal.

El comienzo no fue sencillo para los dirigidos por Hansi Flick. Galatasaray golpeó primero y obligó al Barcelona a correr desde atrás en un escenario complicado.

Sin embargo, el equipo azulgrana mantuvo la calma, encontró espacios y comenzó a imponer su juego hasta conseguir el empate a los 42 minutos de la primera parte, cuando João Cancelo apareció para devolverle la igualdad al marcador.

La reacción catalana se desató definitivamente en el complemento. Apenas a los cuatro minutos, Fermín López conectó de cabeza una asistencia de Lamine Yamal y dio vuelta el resultado.

Tres minutos después, Anthony Gordon amplió la diferencia tras otra habilitación del joven delantero, que volvió a marcar la diferencia con su talento y su capacidad para generar situaciones de peligro. A los 19, Karim Adeyemi anotó el cuarto y terminó de sentenciar una goleada que había comenzado con dificultades.

A los 19, Karim Adeyemi anotó el cuarto y terminó de sentenciar una goleada que había comenzado con dificultades.

Con este triunfo, el Barcelona alcanzó los diez triunfos consecutivos en el inicio de la temporada, con ocho victorias en La Liga y dos en la Champions League, sin empates ni derrotas. Además, acumula 43 goles a favor y apenas nueve en contra, números que reflejan la contundencia del equipo de Flick en este arranque.

El presente también se refleja en las tablas: el conjunto catalán suma seis puntos en dos presentaciones en la Champions y lidera La Liga con 24 unidades en ocho partidos. Su próximo desafío será este sábado, cuando visite a Real Betis por el campeonato español. Mientras tanto, Barcelona sigue sumando argumentos para ilusionar a sus hinchas y demuestra que, por ahora, no encuentra freno.