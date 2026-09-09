La lluvia cayó con fuerza sobre el Camp Nou, pero no consiguió enfriar la fiesta del Barcelona. El equipo de Hansi Flick comenzó su camino en la Champions League 2026/27 con una contundente goleada 5-1 frente al Feyenoord y volvió a mostrar que atraviesa un momento de enorme confianza en el comienzo de la temporada.

El conjunto catalán salió decidido desde el primer minuto y rápidamente encontró el camino del gol. A los 3 minutos, Raphinha apareció para abrir el marcador y encender una noche que terminaría siendo una exhibición ofensiva del conjunto azulgrana.

A los 22 minutos, Karim Adeyemi se tuvo fe desde lejos y sacó un remate espectacular que se clavó directamente en el ángulo para ampliar la diferencia en favor de los culés. A pesar de un gol anulado al conjunto neerlandés en el segundo tiempo, la fiesta de goles del Barcelona continuaría.

Raphinha volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la noche y llevar el resultado a 3-0. El Barcelona no bajó el ritmo y siguió buscando más, hasta que a los 77 minutos Lamine Yamal se sumó a la fiesta, marcó el cuarto tanto y desató una nueva celebración en el Camp Nou.

El Feyenoord finalmente consiguió su descuento a los 82 minutos por intermedio de Sem Steijn, pero la reacción quedó rápidamente sepultada. Tres minutos después, Gabriel Jesus apareció para convertir el quinto y ponerle el sello definitivo a una noche de Champions que tuvo al Barcelona como absoluto protagonista.

El brasileño había tenido una participación positiva en sus primeros minutos con el equipo en la goleada ante Valencia y volvió a aprovechar su oportunidad. Flick cuenta ahora con una alternativa más para una ofensiva que ya venía mostrando números contundentes.

El 5-1 final confirmó el gran momento del Barcelona. El conjunto catalán había llegado al debut europeo después de golear 5-0 al Valencia en Mestalla, resultado que lo había dejado como líder de LaLiga con 12 puntos y 17 goles a favor tras cuatro jornadas.

Raphinha fue una de las grandes figuras del Barcelona y marcó dos goles en la goleada ante Feyenoord.

La actuación también significó un comienzo ideal en una competencia que Barcelona tiene entre sus grandes objetivos de la temporada. Lamine Yamal había señalado antes del debut que ganar la Champions era su principal motivación, mientras que el club busca volver a levantar el trofeo después de varios años de espera.