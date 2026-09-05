El Fútbol Club Barcelona superó por primera vez los 1.000 millones de euros de ingresos durante la temporada 2025-26. La entidad española también logró mantener un resultado ordinario positivo por tercer año consecutivo, consolidando la recuperación de sus cuentas.

El incremento se debe fundamentalmente al regreso de los partidos al Spotify Camp Nou. La reapertura del estadio, no obstante, ha sido parcial, ya que las obras todavía no han finalizado. El club reconoció esta semana en un comunicado que estos trabajos han conllevado “importantes condicionantes operativos y de aforo” durante buena parte de la temporada. Pese a ello, la entidad logró “alcanzar prácticamente el presupuesto previsto”.

A la recuperación de los ingresos por explotación del estadio se sumó el crecimiento de los ingresos procedentes de patrocinadores y de ‘merchandising’. El resultado final del ejercicio fue positivo, aunque el club todavía no ha concretado la cifra exacta, que prevé hacer pública en los próximos días.

La junta directiva que preside Joan Laporta acordó convocar la asamblea general ordinaria de socios para el próximo 16 de septiembre, con el objetivo de convalidar las cuentas del ejercicio. Para llegar a estas cantidades de dinero, la directiva ha tenido que explotar nuevas vías de generación de dinero, como la audiovisual.

Asimismo, esa cantidad de ingresos ya se esperaba por parte de FC Barcelona, ya que el club proyectaba superar la barrera de los 1000 millones de euros. Concretamente, apuntaba a un negocio de 1.075 millones y para llegar al objetivo, la directiva ha tenido que explotar vías de generación de dinero, y una de ellas es el contenido audiovisual.

La entidad culé batió récord de ingresos en YouTube en la temporada 2025-2026, con un negocio total de 1.174 millones de dólares. Esta cantidad supera el anterior récord histórico, que se dio en 2021-2022 con una facturación 1.171 millones de dólares.

Paloma Mikadze, directora de Barça Identity i Barça Media 360, explicó que “lograr el mejor resultado económico de la historia de nuestro canal de YouTube es una gran noticia porque confirma que la estrategia que hemos impulsado está funcionando; durante las últimas temporadas hemos evolucionado nuestra propuesta de contenidos, apostando por formatos más relevantes, más valor para la audiencia y nuevas vías de monetización; el crecimiento del 25% respecto al año pasado y este nuevo récord demuestran que estamos conectando con una comunidad global cada vez más grande y más comprometida con el Barça”.