A pesar de que todo iba por buen camino, finalmente Maher Carrizo le puso un freno a su pase a River desde Vélez. Luego de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo para que el Millonario compre la mitad de su pase, el delantero sorprendió al frenar las negociaciones con el club de Núñez para priorizar una posible salida al fútbol europeo.

El interés del elenco de Núñez por Carrizo se reflotó luego de que se cayera la opción de incorporar a Santino Andino. El entrenador Marcelo Gallardo pidió acelerar por el atacante de Vélez, que ante la necesidad de vender para equilibrar sus cuentas decidió aceptar la oferta de 6.5 millones de dólares por el 50% del pase del atacante de 19 años. Pese a eso, el futbolista tomó otra decisión y le comunicó al Fortín que prefiere esperar por una oferta de Europa. Según el periodista Renzo Pantich, el delantero fue tajante con los dirigentes: “¿Por qué negocian y cierran un pase sin mi autorización?. Estoy esperando algo de Europa".

El motivo para que Carrizo ponga en pausa el acuerdo con River es el interés del Feyenoord de Países Bajos, que manifestó su interés y comenzó a negociar con Vélez luego de un acercamiento previo a uno de los representantes del jugador. Si bien desde el Millonario planean hacer un último intento para convencer al santiagueño, ya exploran otras opciones por si esta decisión de emigrar a Europa se sostiene.