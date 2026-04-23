La victoria del FC Barcelona sobre el Celta de Vigo dejó mucho más que tres puntos y una ventaja tranquilizadora en la recta final de LaLiga. En medio del festejo, todas las miradas se posaron en Lamine Yamal, la joya culé que tuvo que abandonar el campo con evidentes gestos de dolor tras marcar el gol del triunfo desde el punto penal.

La escena fue tan inesperada como preocupante. Yamal convirtió, pero lejos de celebrarlo, se tiró al césped y pidió asistencia médica de inmediato. El silencio se apoderó del estadio y las alarmas se encendieron tanto en Barcelona como en la órbita de la selección española, con el Mundial cada vez más cerca.

Tras los estudios realizados, el club catalán confirmó el diagnóstico: lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El comunicado oficial llevó algo de calma en medio de la incertidumbre. “El jugador seguirá un tratamiento conservador. Se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, informaron desde la institución.

El golpe no es menor. Yamal venía siendo una de las grandes figuras del equipo dirigido por Hansi Flick, acumulando una carga altísima de minutos en una temporada exigente. Sus números respaldan su impacto: 45 partidos, 24 goles y seis asistencias, en más de 3700 minutos en cancha.

No es la primera vez que el físico le pasa factura. Ya había sufrido una molestia inguinal meses atrás, de la cual se recuperó rápidamente para volver a ser determinante. Esta vez, el parate será más prolongado y su evolución estará bajo la lupa, no solo del cuerpo técnico blaugrana, sino también de Luis de la Fuente, que lo considera una pieza clave para la Roja.

Mientras el Barcelona se encamina a cerrar otra liga con autoridad, la atención se traslada a la recuperación de su joya. El objetivo está claro: que Yamal llegue en plenitud a la gran cita mundialista. La cuenta regresiva ya empezó.