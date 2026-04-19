El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue operado de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis, mientras integraba la comitiva oficial que acompañó al gobernador Axel Kicillof en su gira por España. Según fuentes oficiales, la intervención quirúrgica fue exitosa y el funcionario se encuentra estable, aunque continúa internado a la espera del alta médica en un centro de salud de la ciudad.

Bianco formaba parte de la delegación que participó de actividades en el marco de la Movilización Global Progresista, donde Kicillof mantuvo encuentros con líderes internacionales como Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva, además de compartir un panel con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Durante su participación en la cumbre, el Gobernador bonaerense lanzó fuertes críticas contra la gestión de Javier Milei, al sostener que las políticas del Gobierno nacional “no están funcionando” y afectan al aparato productivo, los salarios, la educación y la salud.

En ese mismo sentido, Kicillof planteó que los dirigentes con responsabilidades locales deben responder con inversión pública y políticas de bienestar, y dejó entrever una proyección a futuro al señalar la necesidad de ofrecer “otro camino” frente al contexto actual.