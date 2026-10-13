En uno de los duelos de la jornada, Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Manchester United en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27. El equipo de Diego Simeone, con Julián Álvarez, Cristian Romero y Giuliano Simeone en el once, se lo llevó con los goles de Pablo Barrios y Ademola Lookman y alcanzó sus primeros puntos después la caída 2-1 ante Liverpool en Anfield. Los Diablos Rojos, que tuvieron de arranque a Lisandro Martínez, sufrieron la expulsión de Leny Yoro.

Atlético 2-0 Manchester United

En un inicio a todo ritmo, Atlético Madrid se adelantó en la primera del partido. Un pase profundo de Kang-In Lee encontró el pique de Álex Baena, que ganó la espalda de la defensa del Manchester United, esperó un segundo dentro del área y le dio un pase justo a Barrios, que definió de primera llegando desde atrás para que la pelota supere el intento de salvada de Ayden Heaven y se meta lentamente en el arco.

Ya jugando con un hombre de más, el Colchonero terminó liquidando la historia de la mano de uno que ingresó desde el banco. Un contragolpe que condujo Grimaldo terminó en un remate de Jonathan David tapado por Lammens, pero que en el rebote Lookman mandó a guardar para el 2-0.

El tanto anulado a Cardoso

Justo antes del descanso, el Colchonero llegaba a un 2-0 que encaminaba el partido, sin embargo una polémica decisión del VAR terminó anulando el gol del estadounidense Jhonny Cardoso, que remataba al segundo palo para vencer a Lammens. No obstante, en la revisión el sueco Glenn Nyberg determinó que una mano de Marcos Llorente en ataque en la acción previa ameritaba no convalidar el tanto del conjunto español.

Julián tuvo el segundo

La Araña, que ya empieza a revertir la relación con los hinchas del Atlético, estuvo a muy poco de marcar su tanto antes de los diez minutos del segundo tiempo. El pase elevado de Barrios encontró la diagonal de un Álvarez que remató con zurda de primera, pero la pelota fue devuelta por el palo izquierdo.

Grimaldo, al travesaño

El lateral del Atlético estuvo a punto de establecer el 2-0 con un remate digno de su pegada. En un tiro libre algo lejano y sobre la derecha, Grimaldo sacó un zurdazo con rosca que se fue cerrando y dio justo en la unión entre el poste y el travesaño ante la estirada de Senne Lammens, que no llegaba a sacarla.

Mbeumo tuvo el empate

A los once minutos, el United tuvo su ocasión más importante en el primer tiempo por intermedio del camerunés. Luego de recibir en la puerta del área, Mbeumo le tiró un caño al Cuti Romero y remató de zurda al segundo palo, sin embargo su intento salió apenas unos centímetros al lado del arco.

Formaciones

Atlético: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cuti Romero, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Álex Baena; Kang-In Lee y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Manchester United: Senne Lammens; Ayden Heaven, Leny Yoro, Lisandro Martínez, Diogo Dalot; Andrey Santos, Carlos Baleba, Youri Tielemans; Bruno Fernandes; Marcus Rashford y Bryan Mbeumo. DT: Michael Carrick.

TV: ESPN y Disney+.

Estadio: Riyadh Metropolitano.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia).

La previa

El Colchonero llega con mejores sensaciones en el ámbito local, donde acumula cuatro victorias consecutivas y viene de vencer 2-1 a Alavés con un gol agónico del Cuti Romero. De cara a su segundo encuentro por Champions, la decisión de Simeone fue poner un equipo alternativo el fin de semana para llegar con su once de gala para el duelo de hoy en lo que será la primera noche europea del Metropolitano en la temporada. Álvarez, que descansó, hoy será titular con el Cuti y el menor de los Simeone, mientras que Juan Musso será suplente.

Cuti Romero marcó el último fin de semana en la victoria del Atlético. (Foto: Marca)

En cambio, Manchester United atraviesa un inicio complicado en la Premier League, donde ganó apenas uno de sus primeros seis encuentros y viene de empatar 1-1 con Tottenham, resultado que se le escapó sobre el final. En su estreno europeo goleó 4-0 a Sabah FK de Azerbaiyán en Old Trafford y buscará trasladar ese rendimiento al duelo en Madrid.