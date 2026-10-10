Ver a Lionel Messi bailar en una fiesta sorprendió incluso a uno de los compañeros que mejor lo conocía dentro de la cancha. Neymar recuperó una grabación de sus años en Barcelona y su reacción al mirar el celular se convirtió en parte del atractivo de un recuerdo que volvió a circular en redes.

El brasileño aparece revisando las imágenes entre risas y enseguida identifica a los protagonistas de aquella celebración. “Mira a Messi. Estaba bailando. Luis Suárez, Messi y yo. Borrachos”, comenta mientras muestra la pantalla. La referencia al alcohol surge de sus propias palabras, en el tono de broma con el que reconstruye ese momento compartido con sus compañeros.

Detrás de la escena había un motivo especial: los tres habían conquistado la Champions League con Barcelona. La grabación registra parte de los festejos posteriores al título, con los futbolistas bailando y disfrutando juntos. Allí, la atención se concentra en sus movimientos y en la manera de celebrar una victoria que también dejó recuerdos fuera del campo de juego.

Para Neymar, lo más llamativo era la actitud de Lionel Messi. “Miralo a Messi, ¡está bailando! Él nunca es así”, señala, divertido por lo que está viendo. Su comentario pone el foco en esa soltura poco habitual ante una cámara y explica por qué, entre los tres jugadores que aparecen, termina destacando especialmente al capitán de la Selección argentina.

Las imágenes forman parte de un recorte de Neymar: The Perfect Chaos, el documental sobre la vida del brasileño. Se trata, por lo tanto, de un festejo de aquella etapa en el club catalán que volvió a difundirse, no de una reunión reciente. El fragmento permite ver tanto la fiesta como la reacción posterior del delantero al encontrarla entre los recuerdos guardados en su teléfono.

En las redes, algunos seguidores agradecieron que compartiera ese registro y dejaron mensajes de apoyo. La presencia de Luis Suárez completó una postal del vínculo que construyeron durante su paso por Barcelona. Esta vez, el recuerdo que reunió a los tres tuvo como protagonistas el baile, las risas y la confianza de una celebración compartida.

Lionel Messi no necesita explicar nada en el fragmento: es su compañero quien comenta lo que sucede y llama la atención sobre él. Ese doble registro le da al video su costado más íntimo. A la escena de los futbolistas festejando se suma Neymar, tiempo después, todavía sorprendido por la forma en que su amigo había disfrutado aquella noche.