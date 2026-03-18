La serie no da respiro y el partido es un golpe por golpe constante. Cuando parecía que Barcelona empezaba a encaminar la clasificación, Newcastle volvió a empatar: otra vez Anthony Elanga, a puro oportunismo, puso el 2-2 y dejó todo abierto en una noche de Champions que se juega con intensidad máxima en el Camp Nou.

El equipo de Hansi Flick arriba con confianza tras una gran actuación en LaLiga. En su última presentación, goleó 5-2 al Sevilla con un Raphinha intratable, autor de un hat-trick que lo consolidó como una de las grandes cartas ofensivas del equipo. Además, el Barça se mantiene firme en la cima del torneo local, mostrando un funcionamiento aceitado y una clara vocación de ataque.

Del otro lado, Newcastle llega con el ánimo en alza tras vencer al Chelsea por la mínima en la Premier League. Sin embargo, su campaña en el torneo inglés viene siendo irregular y lo tiene lejos de los puestos de privilegio. Aun así, el equipo de Eddie Howe ya demostró en la ida que puede incomodar y lastimar con su intensidad.

El primer capítulo de la serie dejó un 1-1 en Saint James’ Park que mantiene todo en suspenso. Las Urracas golpearon primero con un tanto agónico de Barnes a los 86 minutos, pero cuando parecía que se quedaban con la ventaja, un penal en tiempo de descuento le permitió a Lamine Yamal sellar el empate y dejar con vida al conjunto culé.

Ahora, en territorio catalán y con su gente, el Barcelona intentará hacer valer la localía para avanzar a los cuartos de final. Pero enfrente tendrá un rival que ya avisó que no será un simple espectador y que irá por el golpe.

Posibles formaciones

Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Ferran Torres.

Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Sandro Tonali, Joelinton, Alex Murphy; Nick Woltemade, Harvey Barnes y Anthony Gordon.

Hora y TV

El partido se jugará desde las 14:45 y será transmitido por Fox Sports y Disney+ Premium.