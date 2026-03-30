La ciudad de Neuquén será escenario de una de las grandes citas del calendario motor nacional con la realización de la primera fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que se disputará los días 11 y 12 de abril en el predio del Motocross Club Neuquén, en La Barda.

La competencia marcará el inicio de una nueva temporada del certamen argentino y volverá a poner a Neuquén en el centro de la escena del motocross nacional, en un circuito que forma parte de la identidad de este deporte en la región. El calendario oficial de CAMOD ubica a Las Bardas, Neuquén, como sede de la apertura del campeonato 2026.

Con una fuerte expectativa entre pilotos, equipos y aficionados, la fecha inaugural reunirá a destacados protagonistas del motocross argentino en un trazado reconocido por su historia, su exigencia técnica y el fervor del público local. En la previa del evento, la organización avanzó con mejoras en el sector de boxes y con ajustes en el circuito para optimizar la logística general y elevar la exigencia deportiva del recorrido.

El circuito de La Barda es considerado uno de los escenarios tradicionales del motocross patagónico y un punto de referencia para esta disciplina en el Alto Valle. Su regreso al calendario grande del motocross argentino refuerza el posicionamiento de Neuquén como plaza estratégica para la realización de eventos deportivos de alcance nacional.

La organización del evento estará a cargo del Motocross Club Neuquén, con acompañamiento institucional y comercial de distintas entidades y marcas que respaldan esta fecha. La cita no solo promete un fin de semana de competencia y adrenalina, sino también movimiento turístico, visibilidad para la ciudad y una importante convocatoria regional. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de www.protickets.com.ar y también en Ministro González 40.

Datos claves del evento

Evento: Campeonato Argentino de Motocross – Fecha #1

Fecha: 11 y 12 de abril

Lugar: Motocross Club Neuquén – La Barda, Neuquén

Entradas: www.protickets.com.ar

Punto de venta: Ministro González 40