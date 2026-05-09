Apenas 22 minutos estuvo en cancha el paraguayo Adam Bareiro en Boca por el mano a mano de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 ante Huracán en La Bombonera.

Con la derrota parcial de su equipo por 1 a 0, el delantero fue al punto penal para buscar un centro en ataque, desde la derecha, y al momento de buscar impactar la pelota con una pirueta en el aire cayó mal y sintió el dolor en la zona del aductor de su pierna derecha.

Sus gritos de dolor denotaron la gravedad de la lesión por la que habrá que esperar parte médico en las próximas horas. Para el segundo tiempo regresó al campo de juego y se sentó en el banco de suplentes, luego de una extensa caminata apoyado en los hombres de dos intregrantes del cuerpo médico del club boquense.

De inmediato, el técnico local Claudio Úbeda dispuso el ingreso de Milton Giménez para formar dupla de ataque con el uruguayo Miguel Merentiel.

En La Bombonera y redes sociales llamó la atención que el DT no se haya inclinado por Exequiel Zeballos que sigue en el banco esperando ser opción para la segunda parte.

Mirando al Mundial

La lesión de Bareiro preocupa también a Gustavo Alfaro en la Selección de Paraguay ya que el delantero era uno de los apuntados de cerca mirando a la definición de la lista de buena fe de los guaraníes para la Copa del Mundo.

Entre el goleador de Boca y el de Independiente, Gabriel Ávalos, estaba la puja por uno de los 26 lugares definitivos en el combinado sudamericano que formará parte del Grupo D con Estados Unidos, Autralia y Turquía.