Luego de una danza de nombres y acuerdos malogrados, finalmente Boca logró un acuerdo con Fortaleza para incorporar a Adam Bareiro como refuerzo. El club brasileño aceptó la oferta de 3 millones de dólares por la totalidad del pase del delantero paraguayo de 29 años con pasado en River. Resta solamente que el jugador arribe a Argentina mañana para realizarse la revisión médica y firmar un contrato por tres años. La operación se concretó fuera del mercado de pases por el cupo excepcional que se abrió por la lesión de Rodrigo Battaglia.

Inicialmente, Fortaleza había solicitado 2 millones de dólares por el 50% de la ficha de Bareiro. Sin embargo, Boca mantuvo su propuesta inicial y logró cerrar la negociación justo antes de que venciera el plazo para la incorporación extraordinaria. Ya había un acuerdo económico por el contrato del atacante guaraní, que será hasta 2029, con opción a extenderlo un año más. Como curiosidad, la mitad del monto que abona el Xeneize será para River porque todavía poseía la mitad del pase.

Será el tercer equipo de Bareiro en el fútbol argentino luego de San Lorenzo, donde tuvo dos etapas, y su último ciclo en el Millonario. Cabe recordar que el elenco de Núñez adquirió la ficha del paraguayo desde el Ciclón en 2024 por 3.5 millones de dólares y luego vendió el 50% a Fortaleza por 3.2 millones en 2025, luego de un paso poco feliz en donde no marcó goles en 11 partidos disputados con la Banda Roja.

Bareiro se fue al Fortaleza luego de un flojo paso por River.

En cuanto a su presente, el guaraní acumula cuatro goles en ocho partidos disputados en 2026, con tres de esos tantos en sus últimos cuatro encuentros. En su paso por Fortaleza, donde llegó ocho meses atrás, jugó 31 partidos, marcó 11 goles y asistió en dos oportunidades a pesar de que el equipo haya terminado perdiendo la categoría. Bareiro mostró entusiasmo por sumarse a Boca y hasta envió un guiño público a Juan Román Riquelme tras anotar un gol el pasado fin de semana, festejando con el gesto del famoso Topo Gigio.