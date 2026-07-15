Thomas Tuchel, actual entrenador de la selección de Inglaterra, llegó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrenta a Argentina, después de construir una de las trayectorias más particulares del fútbol europeo. Antes de convertirse en uno de los técnicos más prestigiosos del mundo, trabajó como barman en un club nocturno de Stuttgart para pagar sus estudios tras retirarse prematuramente como futbolista por una lesión de rodilla.

El entrenador alemán, nacido en Krumbach el 29 de agosto de 1973, asumió el mando de Inglaterra en 2025, reemplazando a Gareth Southgate. Su llegada estuvo rodeada de críticas por parte de la prensa británica debido a su nacionalidad, aunque respondió con resultados: clasificó al Mundial con una campaña perfecta y llevó al equipo entre los cuatro mejores del torneo.

Su historia volvió a ganar relevancia durante la Copa del Mundo porque refleja un recorrido poco habitual: pasó de limpiar mesas y preparar tragos a conquistar la Champions League con Chelsea y dirigir a una de las selecciones más importantes del planeta.

El retiro que cambió por completo su vida

La carrera de Thomas Tuchel como futbolista terminó mucho antes de lo esperado. Defensor central de 1,91 metros, se formó en Augsburgo, debutó profesionalmente en Stuttgarter Kickers y luego pasó por SSV Ulm, donde conoció a Ralf Rangnick, una figura decisiva para su futuro.

Sin embargo, en 1998, con apenas 24 años, un daño irreversible en los cartílagos de la rodilla lo obligó a abandonar definitivamente el fútbol profesional.

Aquella lesión significó un golpe emocional y económico. Sin un futuro como jugador, decidió mudarse a Stuttgart para estudiar Administración de Empresas.

El trabajo como barman que fortaleció su personalidad

Para sostener sus estudios universitarios, Tuchel consiguió empleo en Radio Bar, un reconocido local nocturno de Stuttgart.

Comenzó limpiando pisos y mesas hasta convertirse en barman, una experiencia que años después recordó como una etapa decisiva para su crecimiento personal.

"Me sirvió para desarrollar una nueva autoconfianza", contó en una entrevista con ZEITmagazin MANN.

También explicó que el contacto permanente con desconocidos lo ayudó a vencer la timidez y recuperar la seguridad perdida tras el retiro deportivo.

Ralf Rangnick cambió su destino

El punto de inflexión llegó en 1999.

Ralf Rangnick supo que Tuchel trabajaba detrás de una barra y decidió llamarlo.

Según recordó el propio entrenador alemán en una entrevista con la BBC, le preguntó por qué no se incorporaba a las divisiones juveniles del Stuttgart. La respuesta fue inmediata.

Ese mismo día renunció al bar para comenzar una nueva carrera, esta vez como entrenador.

De las inferiores al máximo nivel europeo

En 2000 inició su camino como técnico de la categoría Sub-14 del Stuttgart.

Su crecimiento fue constante hasta que en 2009 recibió la oportunidad de dirigir al Mainz 05, su primer equipo en la Bundesliga.

Desde allí comenzó una carrera que lo llevó por algunos de los clubes más importantes del continente:

Mainz 05

Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain

Chelsea

Bayern Múnich

Su mayor logro llegó en 2021, cuando conquistó la UEFA Champions League, además de la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con Chelsea.

Thomas Tuchel ganó la Champions League con Chelsea en 2021. Foto: Reuters

¿Por qué fue tan discutida su llegada a Inglaterra?

Cuando la Football Association anunció su contratación a comienzos de 2025, buena parte de la prensa inglesa cuestionó que un entrenador alemán dirigiera a la selección nacional.

Algunos medios calificaron la decisión como un "día oscuro para el fútbol inglés", mientras que exfutbolistas y analistas criticaron la elección por una cuestión de identidad nacional.

Tuchel evitó responder públicamente.

Su respuesta llegó en la cancha.

Inglaterra ganó los ocho partidos de las Eliminatorias sin recibir goles, una marca inédita para la selección.

Las decisiones que marcaron su Mundial 2026

Fiel a su personalidad, Thomas Tuchel confeccionó una convocatoria que sorprendió incluso dentro de Inglaterra.

Dejó afuera futbolistas de enorme trayectoria como:

Trent Alexander-Arnold

Harry Maguire

Phil Foden

Cole Palmer

Las decisiones generaron una fuerte polémica, aunque el equipo logró avanzar invicto hasta los cuartos de final del Mundial 2026, consolidando la idea futbolística del entrenador.

Una historia diferente entre los grandes entrenadores

El recorrido de Tuchel contrasta con el de muchos técnicos de elite.

Mientras entrenadores como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti o Zinedine Zidane llegaron a los bancos tras extensas carreras como futbolistas de primer nivel, Tuchel debió reinventarse completamente después de un retiro prematuro.

Su historia suele compararse con otros entrenadores cuya carrera comenzó desde abajo, aunque pocos atravesaron un cambio tan radical antes de alcanzar la élite del fútbol europeo.

El impacto de su historia más allá del fútbol

La experiencia como barman aparece hoy como uno de los capítulos más llamativos de su biografía.

Lejos de ocultarla, Tuchel la menciona como uno de los momentos que moldearon su carácter y su forma de liderar grupos.

En un deporte donde los resultados suelen eclipsar las historias personales, su recorrido demuestra cómo una etapa alejada de las canchas terminó siendo fundamental para construir al entrenador que hoy dirige a Inglaterra.