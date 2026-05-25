La noche que debía ser especial para Jorge Carrascal terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla en Brasil. El mediocampista colombiano fue protagonista absoluto de la dura derrota de Flamengo frente a Palmeiras por el Brasileirao, aunque no precisamente por su rendimiento futbolístico. Su temprana expulsión condicionó el partido y generó una reacción explosiva de los hinchas.

El encuentro disputado en el estadio Maracaná cambió rápidamente de rumbo a los 21 minutos del primer tiempo. En una jugada dividida, Carrascal llegó tarde a la disputa de la pelota y terminó impactando con fuerza a un rival de Palmeiras. El árbitro no dudó y mostró la tarjeta roja directa ante la incredulidad de algunos jugadores del equipo de Leo Jardim.

La expulsión dejó a Flamengo con un hombre menos durante gran parte del partido y eso fue aprovechado por un rival que no perdonó. Palmeiras manejó los tiempos, golpeó en los momentos justos y terminó llevándose un contundente 3-0 que provocó silbidos y enojo total de los hinchas presentes en el estadio.

Sin embargo, lo más impactante ocurrió después del encuentro. Integrantes de la barra de Flamengo decidieron ir directamente al domicilio de Jorge Carrascal para pedirle explicaciones por la roja que cambió el partido. Lo que jamás imaginaron era lo que encontrarían al llegar.

Según se viralizó en distintos videos y redes sociales, el futbolista colombiano estaba celebrando su cumpleaños con una fiesta privada. Música, invitados y varias personas disfrutaban del evento mientras todavía seguía caliente la derrota frente a Palmeiras. La situación generó todavía más bronca entre los fanáticos.

El cruce entre los barras y el entorno del jugador habría sido muy tenso. Aunque no trascendieron detalles oficiales sobre el diálogo, las imágenes dejaron en evidencia el malestar de los hinchas, que consideraron fuera de lugar el festejo en medio de una noche tan delicada para el club carioca.

La situación de Carrascal preocupa cada vez más dentro de Flamengo. La roja ante Palmeiras fue su tercera expulsión en lo que va del 2026. Anteriormente ya había visto la tarjeta roja en encuentros ante Corinthians y Fluminense, algo que encendió alarmas por la repetición de conductas dentro del campo.

Mientras tanto, en redes sociales, los fanáticos de Flamengo explotaron contra el colombiano y cuestionaron tanto su actitud dentro de la cancha como la decisión de realizar un festejo en una noche tan complicada. El futuro de Jorge Carrascal ahora quedó envuelto en incertidumbre y la presión sobre él crece partido tras partido.