Estudiantes de La Plata perdió 1-0 en el Estadio Maracaná ante el Flamengo de Brasil, por la quinta fecha de la Zona A de la Copa Libertadores de América. El Pincha lo aguantaba bien, pero un errar de su arquero lo puso en desventaja.

El pincha se quedó con las manos vacías en Brasil, y quedó comprometida su clasificación a la siguiente instancia, ya que en la última fecha, deberá ganarle al DIM como local para conseguir su boleto a octavos de final, lugar donde el Flamengo ya consiguió con la victoria de hoy.

En el complemento, Cuando parecía que el pincha lo aguantaba bien en Brasil, y no corría sobresaltos, llegó el golpe del “Fla” a los 64´, cuando una pelota que no tenía gran peligro, encontró una respuesta floja de Muslera con los pies, dejando la pelota viva en el área, Pedro la tomó y con un disparo bajo puso el 1-0, cuando el público se ponía nervioso ante su equipo.

En la primera etapa; A los 38 minutos, un tiro libre al borde del área del defensor Leo Ferreira buscó el segundo palo, en donde se encontraba situado el experimentado arquero Fernando Muslera, que detuvo el balón sin dar rebote.

Flamengo se encontró con un penal a los 33 minutos, tras un muy leve empujón del defensor Eric Meza sobre el delantero Bruno Henrique, que el árbitro Esteban Ostojich sancionó dentro del área. El VAR rectificó la decisión de Ostojich y cobró la infracción afuera del área, por un pequeño roce entre el pie de Meza y el de Henrique.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los cinco minutos, con un córner al primer palo que cabeceó el defensor Leandro González Pirez, cuyo disparo se fue desviado apenas por encima del travesaño.

En busca del pase a octavos

Parada compleja para el elenco de La Plata, que quedó rápidamente eliminado en el Torneo Apertura, y que quiere cerrar la primera mitad del año de buena forma en Copa Libertadores, donde busca su pase a octavos. Suma en el grupo A 6 unidades, uno menos que su rival, aunque tiene un partido más disputado.

En el caso de lograr los tres puntos, el elenco del “Cacique” Medina quedará cerca de la clasificación, que se definirá en la última fecha ante el DIM de local; y al mismo tiempo momentáneamente como líder de la zona.

Enfrente está el actual campeón de la competencia, que manda con 7 puntos y un partido sin jugar en Colombia por los incidentes en el estadio del DIM. Si bien la Conmebol aún no dio a conocer el fallo, todo parece prever que los 3 puntos quedarán para el elenco brasilero, que en el Brasileirao marcha segundo con 31 puntos por detrás del Palmeiras. Si el “Fla” se queda con los tres puntos, asegurará su lugar en octavos.

El historial entre ambos elencos es parejo, en 8 enfrentamientos, el elenco de Rio de Janeiro ganó en tres oportunidades, el Pincha lo hizo en uno, y empataron en 4 ocasiones. El último enfrentamiento en La Plata fue empate 1-1 en la primera rueda.

Formaciones:

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho, Evertton Araujo; Samuel Lino, Lucas Paquetá, Jorge Carrascal; Pedro. DT: Alexander Medina.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y Alexis Castro; Guido Carrillo y Tiago Palacios. DT: Leonardo Jardim.

Datos del partido:

Hora: 21:30

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

VAR: Leodan González (URU)

Estadio: Maracaná