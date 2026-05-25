El nombre de Franco Colapinto volvió a explotar en las redes sociales, aunque esta vez no solamente por su enorme actuación en la Fórmula 1. En la previa del Gran Premio de Canadá, el piloto argentino protagonizó un divertido momento cuando un grupo de fanáticos le informó que River había perdido frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura.

Mientras caminaba rumbo a una camioneta acompañado por su pareja, Maia Reficco, varios hinchas de Boca se acercaron para saludarlo y aprovecharon para comentarle el resultado del partido. Lejos de quedarse serio, Franco Colapinto reaccionó con una sonrisa y un puño apretado que fue interpretado como un claro festejo por la derrota del eterno rival.

La secuencia no tardó en viralizarse y generó miles de comentarios entre fanáticos del automovilismo y del fútbol. El piloto de Alpine nunca ocultó su amor por Boca Juniors y cada vez que puede deja algún guiño relacionado con el club de La Ribera. Por eso, este gesto volvió loco a más de un hincha xeneize.

Más allá del momento futbolero, Franco Colapinto atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. En el Gran Premio de Canadá logró terminar en el sexto puesto, el mejor resultado de su trayectoria desde que desembarcó en la Fórmula 1. Gracias a esa actuación, sumó ocho puntos fundamentales y alcanzó las 15 unidades en el campeonato de pilotos.

El argentino se mostró muy emocionado tras la carrera y utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo constante de los fanáticos. “¡Muuuuuuchos puntos, sexto puesto y mejor resultado en F1 por segunda carrera consecutiva! Vamos por más, ¡¡¡Gracias a todos por bancar!!!!!”, escribió Franco Colapinto junto a varias imágenes de la competencia.

Con este resultado, el joven piloto sumó puntos por tercera vez en la temporada y volvió a confirmar su crecimiento dentro de la máxima categoría del automovilismo. Incluso, logró superar lo hecho en el Gran Premio de Miami, donde había terminado octavo en pista y luego escaló una posición tras la sanción a Charles Leclerc.

Ahora, Franco Colapinto tendrá algunos días de descanso antes de volver a la acción en el tradicional circuito de Mónaco. El próximo Gran Premio se disputará entre el 5 y el 7 de junio y no contará con carrera Sprint, por lo que habrá tres sesiones de prácticas antes de la clasificación.

El cronograma del GP de Mónaco ya genera expectativa entre los fanáticos argentinos, que siguen cada paso del piloto de Alpine. La carrera principal se correrá el domingo 7 de junio desde las 10 de la mañana de Argentina, en una nueva oportunidad para que Franco Colapinto siga haciendo historia en la Fórmula 1.