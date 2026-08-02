Extendiendo su buen momento, Barracas Central le ganó de visitante por 1-0 a Deportivo Riestra por la tercera fecha del Torneo Clausura y se quedó con el clásico. De esta manera, el Guapo ganó los tres encuentros que jugó en el certamen y comanda la Zona B junto a Argentinos Juniors con 9 puntos. El gol de Gonzalo Maroni le dio un nuevo éxito a los conducidos por Damián Ayude, que lograron sus tres éxitos por la mínima diferencia.

Maroni, el gol de la victoria

Entrando en la parte final del partido, Barracas encontró los tres puntos en un ataque rápido que tomó mal parado a Riestra y significó la clave del encuentro. Un saque rápido de Marcelo Miño le cayó a Maroni, que armó una buena combinación con Tomás Porra, que habilitó nuevamente al volante para que éste saque un disparo cruzado que venció a Ignacio Arce.

Victoria y liderazgo para el Guapo, que sumó su cuarta victoria consecutiva entre todos los certámenes y continúa con puntaje ideal en el campeonato, donde además todavía no recibió goles. Por el lado de Riestra, es la segunda caída al hilo luego de la sorprendente goleada frente a Boca en la jornada inicial, ya que en la semana había perdido por 2-1 en su visita a Defensa y Justicia.