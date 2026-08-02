Luego de un importante triunfo ante River en la jornada anterior, Gimnasia (LP) le ganó por 2-1 ante Aldosivi por la tercera fecha del Torneo Clausura. Con un tanto de cabeza de Agustín Auzmendi y otro del refuerzo Agustín Colazo (descontó Nicolás Gaitán) el Lobo sumó su segundo triunfo al hilo en Mar del Plata y se mete entre los primeros puestos de la Zona B del campeonato en un José María Minella con hinchas visitantes que contó con un gran número de simpatizantes triperos.

Aldosivi 1-2 Gimnasia, los goles

Sobre el final de la primera parte, Gimnasia aprovechó el poderío aéreo de uno de sus atacantes para encontrar la ventaja. Luego de una recuperación en campo propio, Auzmendi la cedió sobre la izquierda para la subida de Pedro Silva Torrejón, quien sacó un centro de zurda al punto penal que el mismo centrodelantero que inició la jugada cabeceó a la red para el 1-0.

En la segunda mitad, el Lobo amplió la distancia por intermedio de uno de los recién llegados al equipo de Ariel Pereyra. Un pase de Alexis Steimbach para la corrida de Colazo, que le ganó la posición a su marcador y definió entre las piernas de Ignacio Chicco para materializar la "ley del ex", ampliando la distancia para el Tripero.

Sin embargo, unos minutos después Aldosivi consiguió un descuento que le permitió al menos terminar el partido en busca de un milagroso empate. Un centro que se desvió en el camino cayó sobre el área y fue encontró a Gaitán, que de cabeza puso el 1-2 para el local, que terminó empujando por una igualdad que finalmente no llegó.

De esta forma, Gimnasia se pone tercero en la Zona B con 6 puntos, producto de dos triunfos que le siguieron a la caída con derrota 2-1 ante Racing en la primera jornada. Por su parte, un Aldosivi que había empezado dando la nota en Copa Argentina ante River empieza a desmoronarse: el Tiburón viene de caer ante Barracas Central y ahora está sumando una nueva derrota que lo complica pensando en su objetivo de mantenerse en Primera División.

Formaciones

Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Leonardo Sigali, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Andrés Vombergar, Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán, Alexis Steimbach, Juan Cruz Cortazzo, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: José María Minella.