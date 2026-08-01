Finalizó la primera etapa en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y Gimnasia de Mendoza derrota 1-0 a Unión por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. En un encuentro equilibrado y con pocas diferencias, el conjunto mendocino encontró la ventaja en los instantes finales del primer tiempo gracias a un penal convertido por Agustín Módica, que venció a Matías Mansilla y desató el festejo de todo el público local.

El conjunto dirigido por Darío Franco llega con la necesidad de recuperarse luego de la caída por 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Tras un estreno triunfal frente a Central Córdoba, el Lobo perdió el invicto y buscará volver a sumar de a tres ante su gente para mantenerse competitivo en el arranque del torneo.

Por su parte, Unión afrontará el compromiso con mayor descanso debido a que su encuentro de la segunda fecha ante Lanús fue postergado. En su única presentación en el campeonato, el equipo de Leonardo Madelón igualó 2-2 frente a Platense como visitante y dejó una imagen positiva desde lo futbolístico.

El Tatengue intentará aprovechar la frescura física para llevarse un resultado importante de Mendoza y conseguir su primer triunfo en el Clausura.

Probables formaciones

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Juan Franco, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Agustín Módica e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas o Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Datos del partido

• Hora: 15.30



• Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie



• Árbitro: Juan Pablo Loustau



• VAR: Germán Delfino



• TV: ESPN Premium