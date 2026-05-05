Capacitación en RCP y deportes en Neuquén: formación y salud comunitaria

La secretaría de Deportes de la provincia de Neuquén en articulación con la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, llevaron adelante una jornada de formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), dictada por profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). La propuesta estuvo destinada a la población en general, en respuesta a la necesidad de incorporar y fortalecer conocimientos básicos.

La capacitación contó con la participación de 82 personas provenientes de Barrancas, Buta Ranquil, Neuquén capital, Coyuco-Cochico y Chos Malal. Durante el encuentro, las y los asistentes asumieron un rol activo, favoreciendo el intercambio de experiencias, la resolución de dudas y la consolidación de herramientas clave para la actuación ante situaciones de emergencia.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó la importancia de acercar estas propuestas a todo el territorio: “para nosotros es fundamental garantizar el acceso a este tipo de capacitaciones en cada localidad de la provincia, porque brindan herramientas concretas que pueden salvar vidas y, al mismo tiempo, fortalecen el rol social del deporte como espacio de formación y cuidado”.

En la localidad se desarrolló además una segunda instancia formativa orientada al ámbito deportivo, a cargo del profesor de bádminton Gonzalo Santillán y del profesor de tenis de mesa Ulises Espinosa. De la actividad participaron 29 personas de distintas edades, provenientes de Barrancas, Buta Ranquil, Chos Malal y Villa Curí Leuvú, quienes accedieron a contenidos técnicos y metodológicos vinculados a ambas disciplinas.

“Seguimos impulsando espacios de capacitación que acompañen a entrenadores, referentes y a toda la comunidad, con el objetivo de promover prácticas deportivas inclusivas, seguras y de calidad en toda la provincia”, indicó Villone.

Ambas propuestas se desarrollaron de manera satisfactoria, cumpliendo con los objetivos planteados por los equipos capacitadores y reafirmando el compromiso del Gobierno de la Provincia del Neuquén con el fortalecimiento de instancias de formación, la promoción de la salud y el desarrollo del deporte en todo el territorio.