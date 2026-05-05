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Temporada 2026

General Roca será escenario de la cuarta fecha del Prokart

El mítico autódromo Parque de la ciudad rionegrina albergará una nueva jornada de la convocante categoría

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 21:52
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El prokart correrá su cuarta fecha del calendario 2026 en General Roca

El autódromo Parque de la ciudad de General Roca será escenario este venidero fin de semana de la cuarta fecha del Torneo 2026 del Prokart de Río Negro y Neuquén. Luego de superar los 160 karting en sus últimas dos presentaciones, se presentará en el mítico circuito valletano.

Continuando con el cronograma establecido en la primera fecha, el programa de competencia esta previsto con entrenamientos semioficiales el día viernes 8 de mayo, clasificación y series el sábado 9, prefinales y finales el domingo 10/.

Como es habitual, estarán presentes las divisionales Promocional, Junior 150, Súper Sudam Senior, Súper Sudam Master, Junior 125, 150 Light y su divisional graduados, Varilleros, 150 Pista y su divisional graduados; y la Escuela APPK

En la tercera fecha, disputada en la Isla Jordán, los vencedores fueron Cassio Lanigau (Promocional), Lorenzo Neman (Escuela), Joaquín Bruno (Junior 125), Valentino Gasen (Varilleros), Juan Ignacio Alessi (Sudam Senior), Ciro Suarez (Light 150), Miguel López (Light 150 Graduados), Agustín Maraschini (150 Pista), Victor Villalba (150 Pista Graduados), Esteban Pach (Sudam Máster) y Valentino Larrat (150 Junior).

El costo de las entradas es de 12.000 pesos para ambas jornadas. Es decir que se paga 1 entrada  para ingresar ambos días.

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