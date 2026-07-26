La derrota de Gastón Edul ante Edu Aguirre en La Velada del Año 6 quedó momentáneamente en segundo plano por el mensaje que el periodista le dedicó a Lionel Messi. Todavía sobre el ring, expresó públicamente su deseo de que el capitán reconsidere la posibilidad de cerrar su etapa con la Selección Argentina.

El comunicador llegó a España después de trabajar durante el Mundial 2026 y aceptó el desafío de enfrentar a su colega español en el evento organizado por Ibai Llanos. La pelea resultó competitiva, aunque el resultado terminó favoreciendo a Aguirre y dejó al argentino con la necesidad de volver a enfrentarlo.

Más allá de reconocer la caída, Edul consideró que las diferencias en los procesos de entrenamiento tuvieron incidencia en el combate. Sus responsabilidades periodísticas durante la Copa del Mundo le habrían impedido realizar una preparación tan prolongada como la de su rival. Por ese motivo, planteó una condición concreta para regresar al ring: "Quiero revancha con Edu Aguirre, con preparaciones físicas similares".

El reclamo deportivo no fue la única declaración que realizó después de la pelea. Frente al público español, el periodista afirmó que "las Malvinas siempre son argentinas", una frase que generó una reacción inmediata y sumó un componente inesperado a su discurso posterior al combate.

Luego llegó el mensaje más personal de la noche. Ante las versiones que indican que Lionel Messi podría estar evaluando el final de su recorrido con la Albiceleste, Gastón Edul miró hacia la cámara y le pidió: "Ojalá te puedas quedar". Con esas pocas palabras, trasladó al escenario de La Velada una preocupación que atraviesa a los seguidores de la Selección Argentina.

El pedido tuvo una relevancia particular por la cercanía profesional que el cronista construyó con el capitán durante las distintas coberturas del equipo nacional. Aunque no brindó detalles sobre la posible decisión del futbolista, dejó en evidencia su deseo de que continúe dentro del plantel y todavía pueda disputar nuevos compromisos con la camiseta argentina.

De esta manera, Edul transformó el momento posterior a su derrota en una intervención que combinó revancha deportiva, una reivindicación nacional y un pedido dirigido a Messi. El resultado frente a Edu Aguirre abrió la posibilidad de un segundo combate, pero su mensaje al número diez terminó convirtiéndose en la declaración que mayor intriga generó fuera del ring.