Un pedido de 52 kilos de frutas y verduras volvió a colocar a Lionel Scaloni en el centro de una curiosa historia durante sus días de descanso. El entrenador de la Selección Argentina realizó la compra en un comercio de Pujato para abastecer a su familia y el vendedor estimó que el gasto habría rondado los 70.000 pesos.

Después de terminar su participación en el Mundial, el director técnico regresó a su pueblo natal para reencontrarse con familiares, amigos y vecinos. Allí acudió a la verdulería de Juan, un comerciante instalado muy cerca de la vivienda familiar, quien se encargó de preparar la extensa lista solicitada.

La historia se conoció a través de un video publicado por Sol Play, medio santafesino que presentó al vendedor y exhibió las dimensiones de la compra. "Juan vive en la esquina de la familia Scaloni en Pujato y mientras todos esperan por una foto con Lionel, él ya tiene listo el pedido especial que le hizo el entrenador de la Selección Argentina", explicaron junto a las imágenes.

La lista incluyó seis kilos de mandarinas, seis de naranjas, seis de bananas, seis de peras y otros seis de manzanas. Solamente entre esas cinco variedades de frutas, el pedido alcanzó los 30 kilos. También se agregó una caja de frutillas, aunque el comerciante no detalló el peso de ese producto.

En cuanto a las verduras, Scaloni encargó seis kilos de tomates, seis de papas y seis de cebollas. A eso se sumaron cuatro kilos de kiwi y cuatro brócolis. Los productos contabilizados por peso llegaron así a los 52 kilos informados, sin incluir en esa cifra la caja de frutillas y las unidades de brócoli.

Al ser consultado por el precio total, Juan reconoció que no había realizado una cuenta precisa, pero calculó que la compra costaba cerca de 70.000 pesos. Entre risas, relativizó el monto con una frase relacionada con la situación económica del técnico: "No es nada, dejalo así nomás".

Más allá de la cantidad y del valor estimado, el episodio mostró una escena cotidiana del entrenador durante su estadía en Pujato. Lejos de los estadios y de la exigencia de la Selección Argentina, Lionel Scaloni aprovechó el descanso para compartir tiempo con los suyos y abastecer la casa familiar. La magnitud del pedido terminó llamando la atención del comerciante y convirtió una visita habitual a la verdulería en una inesperada anécdota viral.