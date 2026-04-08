Con miras al mundial de Canotaje de maratón, que se disputará en octubre por primera vez en nuestro país, se realizó el fin de semana en Gualeguaychú el Argentino y Selectivo de la especialidad donde hubo una fuerte presencia neuquino, logrando varios boletos a la gran cita. La dupla juvenil Bautista Sandoval y Cristian Esparza logró el boleto a la gran cita.

La Legión neuquino se hizo sentir en el selectivo, donde varias embarcaciones sacaron boleto al mundial. En Juveniles, Bautista Sandoval dio el golpe y sacó boleto en K1 Maratón con un tiempo de 1:28.57. El competidor de Biguá también logró el gran objetivo en K2 de la categoría junto a Cristian Esparza consiguiendo el segundo puesto.

La preparación fue para ganar el selectivo, pero en el segundo acarreo, se les dio vuelta la embarcación, perdiendo tiempo que pidieron recuperar con el correr de la competencia, logrando el segundo boleto a la gran cita. “Contento con los resultados, tuvimos que quemar mucho para volver al pelotón de punta y conseguir una plaza al mundial” expresó Cristian Esparza al programa Grito Sagrado.

son los actuales ganadores de la Regata del Rio Negro

Por el lado del “chino” Sandoval, el logro fue doble, “Peleamos y pudimos lograr la plaza” expresó el palista de biguá, agregando además que “En K1 entrené bastante para lograr la plaza y se me dio con el competidor de Choele Choel”.

Ahora, la dupla que viene de ganar la Regata del Rio Negro en la categoría, comenzará con los trabajos con miras a la competencia que será del 19 al 25 de octubre. “Es muy lindo que se de en Argentina, y poder clasificar con mi compañero es un lujo” dijo Bautista, acoplando a los dicho de Esparza: “En la regata pudimos sumar experiencia en el K2, acoplarnos y conocernos entre nosotros”.

La intensión ahora por parte de los palistas es realizar diferentes entrenamientos afuera de la provincia, y presentarse en el clásico Descenso del Sella en España. Para ello, será hora de buscar recursos, ya que en la localidad de Entre Ríos, estuvieron un mes de preparación, pero costeado por sus propios medios.

Además de la dupla juvenil, también sacó boleto a la gran cita mundialista Franco Balboa, quien volverá a competir en K1. En Master D dirá presente Fernando Milla; Pascual Orellana se subió al podio en Master A y también tiene plaza para el mundial, mientras que Natalia Lallana y Cecilia Cabezas se coronaron en Master A K2.

También dirán presente Rosana Tola y Sandra Moya en categoría Master C, Guillermo Di Renzo con Luis Vázquez fueron segundos en Master A k2. Aníbal Fernández y Alejandro Cerdá, Julio Otero-Raúl Vidal, Osvaldo Labrin- Mariano Mansilla, y Aníbal Fernández. Mariano Mansilla, todos en master. Marcela Gutiérrez y Gustavo Ruiz del club La Ribera también dirán presente.

Por otro lado en Paracanotaje, logró su boleto en la categoría KL3 el palista neuquino Mariano Turnes, quien quedó segundo en su categoría.

Nota completa de Grito Sagrado