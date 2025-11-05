Una nueva figura emerge del canotaje neuquino. Desde el 31 al 2 de noviembre en el Lago Colón, provincia de Buenos Aires, se disputó la Copa Binacional de Canotaje y Regata internacional CFF, donde más de 60 palistas dijeron presente. El neuquino Ignacio Castillo dijo presente con el seleccionado argentino de menores, donde cosechó 5 podios.

El deportista de club EL Biguá logró su lugar en la selección Argentina luego de dos selectivos realizados en marzo y abril, y para esta competencia, que contó con palistas de todo el país seleccionado por entrenadores, y de Uruguay, se destacó logrando podios en las pruebas; K1 1000(Bronce), en K2 1000(plata) y 2000(bronce), sumando el K4 (oro) y el K2 mixto (bronce).

Para el joven neuquino, que vive en el barrio Villa María, el gran objetivo ahora es “el Promesa olímpica, competencia que se hace con los mejores del mundo. Será el objetivo del año siguiente y nos vamos a ir preparando para esto” dijo a Grito Sagrado, agregando además que su especialidad favorita es la competencia de K1 1000”.

Por su parte su entrenador Agustín Montecino destacó que “lleva un año entrenando y lleva un avances extraordinarios” resaltando además que “las aspiraciones de Ignacio es la velocidad, la regata del Rio Negro hoy no es conveniente para que la compita por sus objetivos trazados en esta oportunidad”

En la competencia también dijeron presente otros palistas provinciales, del club CEPPRON estuvieron Bastian Corsich, Genaro Caruso, y Clara Quinchao, quienes quedaron cuartos en el K4 mil.

Nota Completa: