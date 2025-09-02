La neuquina que logró medalla de bronce en el Mundial de Canotaje de Hungría

Se está desarrollando en Gyor, Hungría, la edición 32° del Campeonato Mundial de Canotaje en su modalidad Maratón, competencia que se desarrolla desde el 1 de septiembre hasta el 7 del corriente mes, tanto en master como senior. La palista neuquina Paola Sandoval consiguió la medalla de bronce en k2, siendo la segunda para la delegación Argentina.

Además, la roquense Cecilia Callueque se coronó también pero subcampeona del mundo en K1 categoría 40-44 en la prueba de los 14-3 kilómetros, por detrás de la sudafricana Bridgitte Harley.

Por su parte, la palista neuquina compitió en categoría 35-44, donde se subió al tercer lugar del podio en K2 junto a la australiana Nashina Jacob, en la distancia de 14.500 kilómetros, con tres acarreos de 100 mts cada uno, haciendo un tiempo de 1:29:53.94. El primer lugar fue para las españolas Emma Vía- Kissy Torres, seguidas por la polaca Rimma Starenczak- española Jenifer Cauceiro.

“Agradecida a Marita Villone (Secretaria de Deportes, Cultura y G. Ciudadana), Julieta Corroza (ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres), y al IJAN que me ayudaron con el pasaje. El gasto en total es de 9 millones. Tuvimos que hacer mucho trabajo para poder llegar hasta acá” expresó la palista, quien había logrado la plaza a la cita mundialista en el selectivo que se realizó en Concepción del Uruguay, agregando demás que “El entrenamiento fue muy duro, cuando estaba nevando yo estaba en el agua, súmale el gimnasio y atletismo”.

La competencia también tuvo la presencia de Fernando Milla, quien en K1 quedó en la 7ma posición, mientras que el K2 integrado por Marco Pruccoli, y Paola Saavedra quedó en la 9na colocación en los 10.500 kilómetros.

La gran cita del canotaje en su modalidad maratón tendrá continuidad el jueves con las categorías senior competitivos, donde varios palistas de la provincia dirán presente, donde se destacan Francisco Leiva y Cristian Esparza en K2 Junior.

