Bebote Álvarez, el exlíder de la barra brava de Independiente, volvió a quedar tras las rejas. El histórico referente de la hinchada del Rojo fue detenido este viernes por orden de la Justicia, que investiga su presunta vinculación con una banda narcocriminal dedicada a la comercialización de drogas en distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo se produjo la captura de Bebote Álvarez, exlíder de la barra de Independiente

La captura de Álvarez se produjo luego de una investigación que comenzó varios meses atrás y que permitió desarticular parte de una organización vinculada al narcomenudeo. Ahora, los investigadores apuntaron contra quien durante años fue uno de los nombres más pesados de la barra de Independiente y sospechan que tenía un rol de liderazgo dentro de la estructura.

La causa comenzó el 28 de abril, cuando la Policía Federal Argentina (PFA) recibió información sobre la presencia de una banda narco en Monte Chingolo. Según los datos aportados a los investigadores, la organización tenía a dos ciudadanos colombianos como referentes y contaba con la participación de integrantes de una facción disidente de la barra de Independiente.

A partir de ese momento se puso en marcha una investigación que incluyó tareas de campo y seguimiento de los movimientos de los integrantes de la organización. El trabajo derivó el 10 de julio en la detención de tres hombres identificados como Pablo Peralta, alias Pana; Enzo Ledesma, conocido como Pastel; y Carlos Vallejos, apodado Cascua.

Los tres estaban vinculados a La Gloriosa Banda de Independiente, una facción enfrentada con Los Dueños de Avellaneda, que mantiene el control de la tribuna oficial. De acuerdo con la investigación, el grupo tenía su base de operaciones en el barrio 4 de Junio, ubicado detrás del estadio del Rojo.

Sin embargo, para los investigadores todavía faltaba encontrar a una figura de mayor peso dentro de la organización. La pesquisa continuó y terminó poniendo nuevamente a Bebote Álvarez en el centro de la escena.

El exlíder de la barra de Independiente quedó señalado como uno de los presuntos cabecillas de la banda que, según la investigación, ingresaba drogas de diseño desde España y otros estupefacientes desde países limítrofes para luego distribuirlos en el área metropolitana.

La organización también habría comercializado cocaína proveniente de Bolivia. Según consta en la investigación, la droga era trasladada hasta distintos domicilios de Monte Chingolo, Lanús, y Avellaneda, donde posteriormente era fraccionada para su comercialización.

Las pastillas, en tanto, eran distribuidas principalmente en fiestas electrónicas y mediante entregas a domicilio. Para realizar algunos de esos movimientos, los investigadores detectaron que se utilizaban motociclistas que simulaban trabajar para conocidas empresas de delivery.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar qué participación concreta tuvo Bebote dentro de la organización y cuál fue su nivel de responsabilidad en las actividades investigadas.

La situación judicial de Bebote Álvarez

La nueva captura encuentra a Álvarez en una situación judicial delicada. El exjefe de la barra de Independiente había recuperado la libertad condicional en marzo de este año, después de permanecer cinco meses detenido en el penal de Florencio Varela.

Aquella causa estaba relacionada con un episodio ocurrido en noviembre de 2025, cuando Bebote había intentado, junto con un numeroso grupo de barras, disputar el control de la tribuna de Independiente con la facción oficial.

Por ese episodio había quedado acusado de instigación a cometer delitos e instigación a cometer lesiones en el contexto de un espectáculo deportivo.

Tras recuperar la libertad, Álvarez se instaló en un country del conurbano y permaneció bajo monitoreo mediante una tobillera electrónica. Sin embargo, según la nueva investigación, durante ese período habría quedado vinculado con la organización narcocriminal que ahora lo llevó nuevamente a prisión.

De esta manera, quien durante años fue uno de los principales referentes de la barra de Independiente vuelve a quedar en el centro de una causa judicial. Esta vez, no por una disputa vinculada directamente con el control de una tribuna, sino por su presunta relación con una banda dedicada al narcotráfico.

La detención fue confirmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien difundió el operativo a través de sus redes sociales con una frase contundente: “Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga”.

La Justicia ahora deberá avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades de Álvarez y del resto de los integrantes de la organización. Mientras tanto, el exlíder de la barra del Rojo vuelve a estar tras las rejas y enfrenta una nueva y compleja situación judicial.