En la previa de Argentina-Cabo Verde, Diputados tratará la reforma de la “Ley Anti-Barras” del Gobierno nacional

Mientras promedian lo 16vos de final del Mundial 2026, la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados comenzará a tratar el proyecto de "Ley Anti Barras" enviado por el Poder Ejecutivo que establece un "régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos". La presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado, convocó para este miércoles desde las 12 hs y se espera la presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad para explicar los detalles de esta iniciativa que modifica el Código Penal.

Los barrabrava, en la mira del Gobierno

La propuesta del Gobierno nacional tiene como punto central elevar las penas a los barrabravas, al configurarse un nuevo “tipo especial de asociación ilícita”, según reproduce la Agencia Noticias Argentinas. El proyecto, que había sido diseñado por Patricia Bullrich cuando aún era ministra de Seguridad, también impone penas de hasta seis años de prisión para aquellos dirigentes de clubes que colaboren o tengan una connivencia con los barras.

En tal sentido, el proyecto busca que se investigue a los dirigentes de los clubes que, por ejemplo, entreguen entradas o mantengan vínculos económicos irregulares con los barrabravas. Tal como ha sucedido en anteriores Copas del Mundo, hay indicios de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), bajo las órdenes de Claudio "Chiqui" Tapia, les habría entregado pasajes de avión y entradas de partidos a grupos de barrabravas de distintas hinchadas argentinas.

Qué prevé la Ley Anti-Barras

La "Ley Anti-Barras" prevé penas de entre uno y cuatro años de prisión "al que dañare muebles o inmuebles" de un espectáculo deportivo. Siempre de acuerdo al proyecto de ley, la iniciativa también dispone penas de prisión de entre 3,5 a 6 años a quien “portare armas blancas, piedras, botellas u otros instrumentos contundentes”, en ocasión de espectáculos deportivos.

Para aquellas personas que “introdujese, guardara o portase elementos inflamables, asfixiantes o tóxicos”, la Ley .Anti-Barras contempla un rango de penas de prisión de entre 4 y 8 años. De igual manera, se contemplan penas de entre 4 y 10 años para los que porten “armas de fuego o artefactos explosivos”.

Otras penas, también excarcelables, aplican cuando dos o más personas ocasionen la suspensión del partido mediante el empleo de la violencia.

Con cuántos años se castigará a quienes entreguen entradas

De aprobarse el proyecto, la distribución ilegal de entradas tendrá penas de entre 2 a 6 de prisión y la misma sanción está prevista para la reventa en forma irregular.

Los fundamentos de la Ley Anti-Barras

Entre los fundamentos del proyecto del Gobierno nacional se indica que "las organizaciones delictivas ligadas al deporte, especialmente pero no únicamente al fútbol, no sólo desarrollan su violento accionar con motivo o en ocasión de espectáculos deportivos específicos, como surge del enfoque de la Ley N° 23.184".

"Por el contrario, los miembros de estas organizaciones delictivas permanentes pueden atacar violentamente por fuera del contexto de eventos deportivos, en cualquier lugar del país, si sus intereses económicos se ven en peligro, inclusive hacia miembros del mismo grupo organizado de fanáticos dentro de una hinchada de fútbol", se señala.

"En otros casos, en distintas jurisdicciones del país, se han registrado graves agresiones a hinchas de determinados equipos, por el solo hecho de ser simpatizantes", sostiene el Poder Ejecutivo.

"Por ello, el objeto central del proyecto consiste en erradicar la violencia ligada al deporte en sus diversas facetas, incluyendo delitos de odio, crimen organizado ycomportamientos que obstaculicen el disfrute pacífico del espectáculo para las familias argentinas", se concluye.