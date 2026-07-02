Mauricio Pochettino no pudo contener la emoción. Apenas sonó el pitazo final que confirmó la victoria de Estados Unidos por 2 a 0 frente a Bosnia y Herzegovina, el entrenador argentino desató un festejo cargado de euforia que rápidamente recorrió el mundo.

El seleccionado norteamericano selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y el técnico rosarino fue uno de los grandes protagonistas de la noche. Saltó, corrió por el campo de juego y se dirigió directamente hacia las tribunas para compartir la alegría con los miles de hinchas que acompañaron al equipo en el San Francisco Bay Area Stadium.

La escena reflejó mucho más que una simple victoria. Estados Unidos, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, continúa alimentando un sueño que parecía lejano antes del inicio del torneo y que hoy lo encuentra entre los 16 mejores seleccionados del planeta.

El equipo estadounidense mostró personalidad para superar a Bosnia con los goles de Folarin Balogun y Malik Tillman. Incluso logró sostener la ventaja jugando gran parte del complemento con un futbolista menos tras la expulsión del propio Balogun, una situación que puso a prueba el carácter de un plantel que respondió con autoridad.

Una vez consumada la clasificación, Pochettino dejó de lado por unos minutos el traje de estratega y se permitió disfrutar. Saludó a los fanáticos, intercambió abrazos y gestos de complicidad con los simpatizantes y celebró como uno más una noche que puede marcar un antes y un después para el fútbol estadounidense.

“Competimos contra un rival muy bueno y muy difícil”, expresó el entrenador tras el encuentro. Luego destacó la actitud de sus jugadores y remarcó que el objetivo principal siempre fue competir de igual a igual en la máxima cita del fútbol mundial.

El ex técnico de Tottenham, PSG y Chelsea también elogió el gran momento de Malik Tillman, una de las figuras del equipo y autor del segundo tanto. Pero por encima de los nombres propios, Pochettino hizo hincapié en la fortaleza colectiva que mostró su seleccionado en un partido que exigió sacrificio y compromiso.

Ahora el desafío será aún mayor. En los octavos de final, Estados Unidos se medirá ante Bélgica, que viene de protagonizar una remontada épica frente a Senegal y logró la clasificación con un polémico penal convertido en el último minuto del alargue.

El cruce promete emociones fuertes, pero el conjunto norteamericano llega impulsado por la confianza, el apoyo de su gente y la convicción que transmite su entrenador. De hecho, una frase de Pochettino comenzó a transformarse en bandera dentro del plantel.

“¿Por qué no nosotros?”, lanzó el argentino con una sonrisa que mezcló ilusión, ambición y confianza.

Estados Unidos ya está entre los mejores 16 del Mundial. Y mientras el sueño sigue creciendo, Pochettino se anima a pensar en grande.