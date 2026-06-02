A 9 días de la cita mundialista, Bélgica venció 2-0 a Croacia en Rijeka en uno de los duelos más atractivos previo al Mundial 2026. Los Diablos Rojos se impusieron en su visita al país balcánico con los tantos de Youri Tielemans y Romelu Lukaku para aguarle la fiesta a los croatas en la despedida frente a su público.

Croacia 0-2 Bélgica, los goles

En un partido donde ninguno de los dos se guardó demasiados titulares pero sí ambos entrenadores administraron cargas en el complemento, los belgas encontraron la ventaja sobre el final de la primera parte. Luego de un desborde de Jeremy Doku, la jugada se ensució y luego de un par de rebotes le quedó a Tielemans, que la mandó a la red con un disparo de primera.

Con Luka Modrić como capitán y referente de un lado y Kevin De Bruyne del otro, ambos preservados en el complemento, el juego perdió un poco su atractivo por la gran cantidad de cambios. Ante Budimir tuvo la igualdad croata con un cabezazo al travesaño, no obstante fue Bélgica el que terminó acestando el golpe final. Lukaku, que ingresó en la segunda mitad, se encontró con una situación ideal a campo abierto que definió con tremendo remate que superó al arquero Dominik Kotarski.

Con este resultado, Bélgica enfila la recta final de su preparación antes de debutar en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio frente a Egipto en Seattle, en el marco del Grupo G, donde también se medirá a Irán y Nueva Zelanda. Por su parte, Croacia iniciará su camino el 17 de junio nada menos que ante Inglaterra por el Grupo L en Dallas. Esa zona tendrá además a Ghana y a Panamá como sus otros rivales.