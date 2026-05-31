Con una formación inicial plagada de figuras, Brasil se despidió de su gente antes de viajar a la Copa del Mundo 2026 y en el Estadio Maracaná terminó goleando a Panamá 6 a 2 y ahora emprenderá viaje hacia su concentración en Estados Unidos.

Alisson, Bruno Guimaraes, Casemiro, Vinicius, Raphina y Bruno Henriquez fueron parte del 11 inicial, todos nombres perfilados como para arrancar de titulares en el durísimo debut del 13 de junio ante Marruecos por el Grupo C en New Jersey.

Faltaron los protagonistas de la final de la Champions, Marquinhos y Gabriel Magalhaes quienes el sábado fueron titulares en Hungría para el PSG y el Arsenal, respectivamente.

Como se esperaba, el rival de la Concacaf fue de poca resistencia para el pentacampeón, aunque en la primera parte terminó ganando apenas 2 a 1 con gol del delantero del Real Madrid, Vinicius antes de llegar al minuto de juego, y luego con la aparición del experimentado Casemiro.

Neymar acompañó a la Selección, pero lesionado sólo miró el cruce desde el banco de suplentes. Al término del partido, fue la máxima atracción para el seleccionado visitante que armó una fila en pleno campo de juego para sacarse fotos con el actual jugador de Santos que será parte de la nómina definitiva y trabajará contrarreloj para ser una alternativa.

Los goles en el complemento, ya con las 10 modificaciones de campo realizadas por el lado del local, fueron obra de Rayan, Paquetá, Thiago y Danilo. Harvey decoró la estadística a falta de 6 minutos para el cierre en el conjunto panameño que también irá al Mundial, siendo parte del Grupo L nada menos que con Inglaterra, Croacia y Ghana.

Panorama previo

Los seleccionados se preparan pensando en el arranque de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá, México 2026. Dos de los candidatos al título se presentan en un cotejo amistoso; Alemania se medirá con Finlandia, mientras que Brasil lo hará con Panamá.

Con las ligas terminadas, los seleccionados que dirán presente en la Copa del Mundo comienzan con su preparación. Brasil hará su despedida ante su gente en El Maracaná, cuando se enfrente desde las 18.30hs a Pananá, previo a emprender viaje rumbo a Estados Unidos.

La intensión de afinar detalles, Ancelotti pone en campo lo mejor que tiene a nivel ofensivo, sabiendo que aún no cuenta con los jugadores que disputaron la final de Champions League. Vinícius Jr., Raphinha, Matheus Cunha y Luiz Henrique serán de la partida, mientras que Neymar quedó descartado por lesión.

Carletto busca el mejor funcionamiento de cara a la gran cita mundialista

Por su parte, el seleccionado panameño atraviesa un buen momento de cara a su presentación en el Mundial, donde integrará el Grupo L junto a Croacia, Ghana e Inglaterra. La intensión de Thomas Christiansen es tener rodaje ante una potencia, previo a la gran cita.

Probables formaciones:

Brasil: Alisson Becker; Wesley França, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro; Bruno Guimaraes, Casemiro; Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha; Vinícius Jr.

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, Edgardo Fariña, Jorge Gutiérrez; Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Édgar Bárcenas; José Fajardo, Ismael Díaz, Cecilio Waterman