La participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 reunió a miles de fanáticos en distintas ciudades de Estados Unidos, pero para Eva Bargiela el viaje también estuvo marcado por un inesperado momento de tensión familiar. La modelo reveló que tanto ella como su hijo Faustino atravesaron complicaciones de salud durante la travesía junto a la familia Simeone.

A través de sus historias de Instagram, Eva Bargiela explicó por qué había estado alejada de las redes sociales en los últimos días. “Estos días estuve un poco desaparecida porque me estuve sintiendo un poco mal y después empezó Fausti con fiebre”, expresó la influencer, generando preocupación inmediata entre sus seguidores que venían acompañando cada detalle del recorrido mundialista.

En un principio, la pareja de Gianluca Simeone creyó que el malestar tenía relación con el agotamiento lógico de tantos viajes consecutivos por distintas ciudades estadounidenses. Sin embargo, la situación cambió cuando el pequeño Faustino, de apenas ocho meses, comenzó con fiebre mientras se encontraban lejos de la Argentina.

Las fotos de Eva Bargiela en el Mundial 2026

La modelo no ocultó el miedo que sintió al vivir esa situación en otro país y siendo mamá primeriza. “Como mamá primeriza, obvio que me asusté muchísimo y más estando en otro país, muy lejos de casa”, confesó Eva Bargiela, dejando en evidencia la angustia que atravesó durante esas horas de incertidumbre en Miami.

El viaje familiar había comenzado con el objetivo de acompañar de cerca a Giuliano Simeone, integrante del plantel dirigido por Lionel Scaloni y hermano de Gianluca Simeone. Durante las semanas del torneo, el grupo recorrió varias ciudades para asistir a los distintos encuentros de la Selección Argentina en territorio norteamericano.

El itinerario incluyó una primera parada en Kansas para el debut del equipo albiceleste, luego continuaron hacia Dallas para el encuentro frente a Austria y más tarde viajaron a Orlando. Allí aprovecharon unos días de descanso antes del partido ante Cabo Verde y visitaron las instalaciones de Walt Disney World junto al pequeño Faustino.

Las fotos de Eva Bargiela en el Mundial 2026

Antes del episodio de salud, las redes sociales de Eva Bargiela mostraban imágenes familiares llenas de alegría. En Orlando, la influencer posó con las clásicas orejas de Minnie Mouse junto a Gianluca Simeone y su hijo, mientras que en Fort Worth también compartieron paseos por el tradicional barrio de Stock Yards junto a Carolina Baldini.

Finalmente, la tranquilidad llegó para toda la familia cuando la modelo confirmó que el cuadro febril había sido pasajero y que el bebé ya se encontraba en buenas condiciones. Con el susto superado, Eva Bargiela retomó sus publicaciones desde Estados Unidos y continuó disfrutando de la experiencia mundialista junto a la familia Simeone.