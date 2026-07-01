En la continuidad del miércoles mundialista, Bélgica y Senegal se enfrentan en Seattle por los 16avos de final del Mundial 2026. Los Diablos Rojos terminaron por llevarse el Grupo G y van ante los Leones de Teranga, que se metieron como uno de los mejores terceros y quieren dar el golpe sobre la mesa. El ganador de este duelo irá ante el vencedor de Estados Unidos y Bosnia, que se miden al final del día.

Los dos determinaron su posición en sus grupos con una goleada en la última fecha. Bélgica aplastó por 5-1 a Nueva Zelanda para terminar primero por diferencia de gol luego de dos presentaciones dubitativas ante Egipto, donde igualó 1-1 y frente a Irán, duelo en el que, pese a tener muchas ocasiones, igualó sin goles. Los conducidos por Rudi Garcia pretenden volver a ganar un duelo de eliminación directa y soñar con una actuación como la de 2018, donde dejaron afuera a Brasil y terminaron en tercer lugar.

Por el lado senegalés, la goleada ante Irak por 5-0 fue fundamental para entrar a 16vos. Luego de dos derrotas en los primeros dos encuentros, el conjunto africano debía golear y esperar para ser uno de los pocos que ingresara como uno de los mejores terceros con 3 puntos. Finalmente, la diferencia de tantos le permitió ser el único en hacerlo con esa cantidad de unidades. Para este duelo, Pape Thiaw le devolvería la titularidad a Pape Gueye, que fue clave al marcar dos tantos, en lugar de Habib Diarra. Además, Edouard Mendy seguirá sin poder atajar por su lesión y Mory Diaw continuará defendiendo el arco.

Posibles formaciones

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi Garcia.

Senegal: Mory Diaw; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye. DT: Pape Thiaw.

TV: DSports.

Estadio: Lumen Field (Seattle).

Árbitro: Saíd Martínez (Honduras).