En la continuidad de los partidos de 16avos de final del Mundial 2026, Inglaterra venció 2-1 ante República Democrática del Congo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Con el tanto de Brian Cipenga, los Leopardos daban la sorpresa frente a los ingleses, pero apareció Harry Kane en toda su dimensión para dar vuelta el encuentro. Con este triunfo, los británicos se enfrentarán en octavos con México, que ayer superó a Ecuador por 2-0. El encuentro es televisado por DSports y Paramount+.

Un partido con muchas emociones finalmente terminó del lado del favorito pese a que la duda se sostuvo hasta el final. RD Congo dio un golpe temprano en el duelo gracias al remate de Cipenga que Jordan Pickford no pudo despejar y desde allí alimentó la ilusión en una defensa que se mantuvo organizada pero, cuando Inglaterra logró superarla, tuvo a un estelar Lionel Mpasi para sostener su arco. Fueron por lo menos cuatro grandes atajadas, tres contra Jude Bellingham, las que exhibió para que el milagro congoleño fuera realidad.

Cipenga marcó el tanto ilusionó a RD Congo, aunque la historia no tuvo un final feliz. (Foto: Getty)

En el segundo tiempo no hubo la cantidad de llegadas de la primera parte, pero los ingleses ya estaban totalmente instalados en campo rival y RD Congo se enfocó en resistir sin contragolpear. Thomas Tuchel mandó a la cancha a Bukayo Saka y Anthony Gordon, éste último importante en la llegada de los goles, que se hicieron esperar pero cayeron de la mano de la gran figura. A 15 minutos del final, Kane ganó de cabeza en un centro y venció a Mpasi para el empate que trajo alivio. Los británicos siguieron yendo e iban a terminar encontrando el triunfo. Otra vez el '9', esta vez con un golazo de derecha aguantando la marca congoleña, decretó el 2-1 final.

Victoria fundamental para Inglaterra, que a pesar de estar con la espada sobre su cabeza hizo méritos para terminar quedándose con este trabajado encuentro que deja vivo su sueño de un nuevo título. No pudo ser para RD Congo, que sorpendió y puso todo su énfasis en aguantar, pero finalmente se quedó sin nada, aunque su vuelta a un Mundial luego de 52 años será bien recordada por propios y extraños.

Inglaterra 2-1 RD Congo, los goles

A los 7 minutos, los Leopardos le dieron un terrible golpe a la selección inglesa con un impensado tanto. Una pelota larga de Chancel Mbemba pasó hasta el segundo palo y Cipenga, llegando por detrás sin marca, controló y sacó un remate al primer palo que venció una endeble resistencia de Jordan Pickford para desatar el festejo congoleño.

No obstante, cuando el encuentro se le complicaba más de la cuenta a los Three Lions, apareció el goleador. Luego de una buena jugada por la derecha, Gordon tomó un centro pasado sobre la izquierda y metió otra vez la pelota al área para un Kane que metió el testazo que venció a Mpasi para igualar las acciones.

Luego de la igualdad, Inglaterra siguió yendo ante un RD Congo que mostró signos de cansancio y finalmente su resistencia flaqueó ante una nueva aparición de la figura indiscutible de los británicos. Después de una tapada de Mpasi ante Bellingham, la segunda jugada le quedó a un Kane que aguantó la marca, armó el remate y fulminó al arquero congoleño para traer la ventaja y el alivio a los Three Lions.

Mpasi, la figura de RD Congo

Luego del 1-0, Inglaterra se fue arrimando cada vez más y fue el momento de Lionel Mpasi, que apareció varias veces para sostener a su equipo. Su primera importante fue tras un centro de Declan Rice para el testazo de Jude Bellingham que exigió al arquero a una buena estirada. Unos minutos más tarde, el mismo duelo volvió a quedar para el '1'. El centro de Noni Madueke encontró la llegada del volante de Real Madrid, pero Mpasi volvió a aparecer con un atajadón.

Previamente, en otra ocasión muy clara para Inglaterra, fueron sus defensores los que dejaron la piel para evitar la caída de su arco. Primero Axel Tuanzebe llegó con lo justo para evitar un remate franco de Harry Kane y, en la misma secuencia, luego de que Madueke desbordara por derecha, Aaron Wan Bissaka sacó en la línea el disparo de Marcus Rashford que parecía encaminado a ser el empate.

Wissa tuvo el segundo

El goleador congoleño tuvo la chance más clara de su equipo para el 2-0 justo antes del descanso. Tras una trepada de Wan Bissaka por la derecha, llegó un centro que se desvió en el camino y le quedó a Yoane Wissa, que remató de primera pero su tiro pegó en el palo izquierdo.

Formaciones:

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Marcus Rashford. DT: Tomas Tuchel.

R.D. Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Ngal’ayel Mukau, Brian Cipenga; Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

TV: DSports y Paramount+.

Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania).

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

La previa

El conjunto que dirige Thomas Tuchel finalizó primero en el Grupo L con siete puntos. En su debut derrotó con autoridad a Croacia por 4-2, luego igualó sin goles frente a Ghana y cerró la fase de grupos con un triunfo 2-0 sobre Panamá, resultados que le permitieron avanzar invicto a la instancia de eliminación directa.

En lo que será el primer duelo oficial entre las dos selecciones, Inglaterra volverá a contar con Declan Rice entre los once luego de que se ausentara ante Panamá. El mediocampista del Arsenal fue preservado por un golpe, pero estará presente hoy en Atlanta. Por otra parte, la duda de Tuchel está en el lateral derecho: la lesión muscular de Reece James seguiría marginándolo al menos unos días más, por lo que Jarell Quansah (que salió por una leve torsión de tobillo) y Djed Spence se disputan ese lugar.

Declan Rice volverá al once inicial en Inglaterra. (Foto: Getty)

Por su parte, RD Congo protagonizó una de las grandes sorpresas del certamen. Tras empatar 1-1 con Portugal y caer ajustadamente frente a Colombia, consiguió un valioso triunfo por 3-1 sobre Uzbekistán para meterse en la fase eliminatoria y escribir una página histórica para su fútbol luego de su retorno al Mundial luego de 52 años.

Sébastien Desabre, entrenador del seleccionado africano, destacó que su equipo afronta el compromiso sin presión y con la motivación de seguir sorprendiendo. "No tenemos nada que perder. La presión está sobre Inglaterra. Nosotros ya hicimos historia, pero queremos seguir escribiéndola", afirmó el técnico de los Leopardos.