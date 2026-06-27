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MUNDIAL 2026

Bélgica goleó a Nueva Zelanda y terminó primera en el Grupo G

Los europeos enfrentarán en 16avos del Mundial a uno de los mejores terceros que se definirán este sábado

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 27 de junio de 2026 a las 02:53
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Bélgica no tuvo piedad de Nueva Zelanda y le goleó 5 a 1 en Vancouver para quedarse con el primer puesto del grupo G del Mundial 2026.

Leo Trossard marcó por duplicado y Kevin De Bruyne logró el tanto que le permitió a los Diablos Rojos romper la igualdad con Egipto en lo que respecta a la diferencia de gol. Elijah Wood puso suspenso al marcar el descuento pero Romelu Lukaku volvió a transformar la victoria parcial en goleada y Alexis Saelemaekers puso cifras definitivas para que el elenco belga se quede con la primera posición y consiga avanzar a dieciseisavos de final, donde enfrentará a un tercero que se definirá este sábado. 

 

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