Bélgica goleó a Nueva Zelanda y terminó primera en el Grupo G

Bélgica no tuvo piedad de Nueva Zelanda y le goleó 5 a 1 en Vancouver para quedarse con el primer puesto del grupo G del Mundial 2026.

Leo Trossard marcó por duplicado y Kevin De Bruyne logró el tanto que le permitió a los Diablos Rojos romper la igualdad con Egipto en lo que respecta a la diferencia de gol. Elijah Wood puso suspenso al marcar el descuento pero Romelu Lukaku volvió a transformar la victoria parcial en goleada y Alexis Saelemaekers puso cifras definitivas para que el elenco belga se quede con la primera posición y consiga avanzar a dieciseisavos de final, donde enfrentará a un tercero que se definirá este sábado.