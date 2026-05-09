Belgrano festejó a lo grande en Córdoba y dejó una herida profunda en Talleres. En un Mario Alberto Kempes colmado y envuelto en un clima de final, el Pirata derrotó 1-0 al equipo de Carlos Tevez y se convirtió en uno de los clasificados a los cuartos de final del Torneo Apertura, dejando a la T afuera en el primer cruce mata-mata del campeonato.

Fue un clásico bravo, caliente y jugado con el cuchillo entre los dientes desde el arranque. Los dos equipos entendieron rápidamente lo que había en juego y protagonizaron un partido intenso, de ida y vuelta, con mucha fricción, ritmo alto y momentos de tensión constantes. Talleres intentó asumir el protagonismo empujado por su gente, mientras que Belgrano apostó a la presión y a golpear en los momentos justos.

Y el golpe llegó rápido en el complemento. Apenas iban dos minutos del segundo tiempo cuando el Pirata armó una gran acción desde un lateral. Tras una combinación veloz y un taco preciso dentro del área, González Metilli apareció completamente solo y definió de zurda y de primera para vencer al arquero albiazul y desatar la locura celeste en el Kempes.

El gol sacudió a Talleres, que salió desesperadamente a buscar el empate. El equipo de Tevez tuvo empuje y algunas aproximaciones peligrosas, pero chocó constantemente con sus propias imprecisiones y con un Belgrano firme para sostener la ventaja. El partido nunca perdió intensidad y se jugó como lo que era: una final anticipada donde el error podía costar el semestre.

Con el correr de los minutos, el clásico se volvió todavía más tenso. El nerviosismo empezó a ganar terreno y el cierre fue caótico. En tiempo de descuento, un disturbio entre jugadores derivó en la expulsión del arquero de Talleres, dejando a la T con un hombre menos en los últimos instantes de un partido que terminó envuelto en discusiones, empujones y mucha bronca.

Belgrano resistió hasta el pitazo final y terminó celebrando una clasificación histórica en la casa de su eterno rival. El Pirata sigue vivo y se mete entre los ocho mejores del Apertura, mientras que Talleres y Carlos Tevez se despiden en medio de la frustración tras caer en el partido que nadie quería perder en Córdoba.