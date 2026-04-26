¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
TORNEO APERTURA 2026

Gimnasia (LP) le gana a Belgrano en Alberdi y queda a tiro de los octavos

En Alberdi, el Lobo sigue su buena racha y vence 1-0 al Pirata para quedar muy cerca de la clasificación. El local se quedó con diez porque Ricca vio la roja.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Domingo, 26 de abril de 2026 a las 18:09
PUBLICIDAD
Belgrano y Gimnasia (LP) no se sacan ventajas en Alberdi. (Foto: La Voz)

Se enfrentan dos que van por un boleto a los playoffs. Belgrano recibe a Gimnasia La Plata en Alberdi por la fecha 16 del Torneo Apertura. El Pirata está muy cerca, pero todavía no clasificó a octavos de final y pretende confirmar su presencia ante un Lobo que viene de ganar cuatro partidos consecutivos bajo el interinato Ariel Pereyra y también busca tres puntos que lo acerquen a la clasificación. El encuentro es televisado por ESPN Premium. Federico Ricca vio la roja por un planchazo en el dueño de casa. Por ahora, es victoria del Lobo por 1-0.

Torres puso el 1-0 para el Lobo

Cerca del descanso, el cuadro platense encontró la apertura del marcador en una pelota quieta. Jugaron corto un córner y Nicolás Barros Schelotto sacó un centro desde la derecha que se fue cerrando para la llegada de Marcelo Torres, que alcanzó a rozarla apenas para acompañar su camino a la red y establecer el 1-0.

El tanto anulado a Gimnasia

A los 7 minutos, el Lobo encontraba la ventaja en su visita a Córdoba pero el VAR terminó ahogándole el grito. Luego de una gran habilitación entre líneas de Nacho Fernández que lo dejó mano a mano, Marcelo Torres la mandó a la red para poner el 1-0 visitante. Sin embargo, la posterior revisión en cabina determinó que el Chelo estaba apenas adelantado al momento del desmarque y el tanto no contó.

Ricca vio la roja en Belgrano

A los 24 minutos de partido el conjunto cordobés afrontó una impensada dificultad. Ricca intentó ir a anticipar a un Nacho Fernández que recibía de espaldas, sin embargo terminó impactando los tapones de su botín contra uno de los gemelos del volante ex River. Luego de un llamado del VAR y la posterior revisión, el árbitro Nazareno Arasa le mostró la roja al defensor de Belgrano.

Formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Federico Ricca; Ramiro Hernandes, Lucas Zelarayán y Lautaro Gutiérrez.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Alexís Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Ignacio Fernández; Nicolás Barros Schelotto; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

Estadio: Julio César Villagra.

Árbitro: Nazareno Arasa.

La previa

El conjunto cordobés arrastra una racha irregular con dos triunfos, pero marcha quinto en la Zona B con 23 puntos y de ganar este domingo se clasificará a los octavos de final. Luego de dos triunfos, un par de empates y la misma cantidad de derrotas, el Pirata viene de empatar sin goles frente a Barracas Central como visitante. Ricardo Zielinski no podrá contar con Emiliano Rigoni, suspendido por acumulación de amarillas.

Gimnasia se encuentra noveno en la Zona A con 20 unidades, y depende de sí mismo para meterse en playoffs. Un triunfo sería fundamental para un Lobo que tiene -3 de diferencia de gol y ante un eventual empate en puntos con otro equipo quedaría desplazado. De sumar de a tres hoy, llegará al duelo en El Bosque contra Argentinos Juniors muy favorecido. Como novedad, volverá Nacho Fernández luego de estar suspendido y German Conti ingresa por Renzo Giampaoli, que alcanzó cinco amarillas.

Gimnasia viene de ganar cuatro en fila y quiere acercarse a los playoffs.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD