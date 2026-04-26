Se enfrentan dos que van por un boleto a los playoffs. Belgrano recibe a Gimnasia La Plata en Alberdi por la fecha 16 del Torneo Apertura. El Pirata está muy cerca, pero todavía no clasificó a octavos de final y pretende confirmar su presencia ante un Lobo que viene de ganar cuatro partidos consecutivos bajo el interinato Ariel Pereyra y también busca tres puntos que lo acerquen a la clasificación. El encuentro es televisado por ESPN Premium. Federico Ricca vio la roja por un planchazo en el dueño de casa. Por ahora, es victoria del Lobo por 1-0.

Torres puso el 1-0 para el Lobo

Cerca del descanso, el cuadro platense encontró la apertura del marcador en una pelota quieta. Jugaron corto un córner y Nicolás Barros Schelotto sacó un centro desde la derecha que se fue cerrando para la llegada de Marcelo Torres, que alcanzó a rozarla apenas para acompañar su camino a la red y establecer el 1-0.

El tanto anulado a Gimnasia

A los 7 minutos, el Lobo encontraba la ventaja en su visita a Córdoba pero el VAR terminó ahogándole el grito. Luego de una gran habilitación entre líneas de Nacho Fernández que lo dejó mano a mano, Marcelo Torres la mandó a la red para poner el 1-0 visitante. Sin embargo, la posterior revisión en cabina determinó que el Chelo estaba apenas adelantado al momento del desmarque y el tanto no contó.

Ricca vio la roja en Belgrano

A los 24 minutos de partido el conjunto cordobés afrontó una impensada dificultad. Ricca intentó ir a anticipar a un Nacho Fernández que recibía de espaldas, sin embargo terminó impactando los tapones de su botín contra uno de los gemelos del volante ex River. Luego de un llamado del VAR y la posterior revisión, el árbitro Nazareno Arasa le mostró la roja al defensor de Belgrano.

Formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Federico Ricca; Ramiro Hernandes, Lucas Zelarayán y Lautaro Gutiérrez.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Alexís Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Ignacio Fernández; Nicolás Barros Schelotto; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

Estadio: Julio César Villagra.

Árbitro: Nazareno Arasa.

La previa

El conjunto cordobés arrastra una racha irregular con dos triunfos, pero marcha quinto en la Zona B con 23 puntos y de ganar este domingo se clasificará a los octavos de final. Luego de dos triunfos, un par de empates y la misma cantidad de derrotas, el Pirata viene de empatar sin goles frente a Barracas Central como visitante. Ricardo Zielinski no podrá contar con Emiliano Rigoni, suspendido por acumulación de amarillas.

Gimnasia se encuentra noveno en la Zona A con 20 unidades, y depende de sí mismo para meterse en playoffs. Un triunfo sería fundamental para un Lobo que tiene -3 de diferencia de gol y ante un eventual empate en puntos con otro equipo quedaría desplazado. De sumar de a tres hoy, llegará al duelo en El Bosque contra Argentinos Juniors muy favorecido. Como novedad, volverá Nacho Fernández luego de estar suspendido y German Conti ingresa por Renzo Giampaoli, que alcanzó cinco amarillas.