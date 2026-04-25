Estudiantes y Talleres cerraron su duelo en La Plata con un empate sin goles que dejó poco para destacar. En un partido que prometía por el presente de ambos, la realidad mostró un desarrollo trabado, con más lucha que juego y escasas situaciones de peligro.

Desde el inicio, el encuentro se jugó lejos de los arcos. El Pincha intentó tomar la iniciativa, pero le costó encontrar claridad en los últimos metros. Talleres, por su parte, apostó a un planteo más directo, aunque tampoco logró generar peligro concreto.

El segundo tiempo no modificó el panorama. La intensidad se mantuvo, pero las ideas siguieron ausentes. Las imprecisiones dominaron el desarrollo y las aproximaciones fueron aisladas, sin exigir demasiado a los arqueros.

Con el correr de los minutos, el empate empezó a consolidarse como el resultado más lógico. Ninguno logró imponer condiciones ni romper la paridad en un duelo que se fue apagando lentamente.

El pitazo final confirmó un reparto de puntos que refleja lo visto en cancha: un partido discreto, con pocas emociones y en el que ambos equipos quedaron en deuda.