En un partido muy significativo para una provincia de Mendoza movilizada, Independiente Rivadavia y Gimnasia (M) se enfrentan en el clásico mendocino por la fecha 16 del Torneo Apertura. El destino vuelve a cruzarlos en Primera después de que la Lepra lograra el ascenso en 2023 y el Lobo lo hiciera el año pasado y será la reedición del enfrentamiento en la máxima categoría luego de 44 años. El encuentro es televisado por TNT Sports.

Formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato, Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentin, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Fermin Antonini, Esteban Fernández, Nahuel Barbosa; Ignacio Sabatini, Agustín Módica y Facundo Lencioni. DT: Darío Franco.

Estadio: Bautista Gargantini.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Así llegan al clásico

Independiente Rivadavia llega como puntero de su zona con 30 puntos y ya clasificado a octavos. Su gran presente ilusiona, ya que además el equipo de Alfredo Berti viene de escribir una de las páginas más gloriosas con la victoria por 2-1 ante Fluminense en el Maracaná, en la segunda fecha de la Copa Libertadores. Luego de igualar sin goles ante Banfield el lunes haciendo descansar a algunos titulares, el DT volverá a apelar al once que ganó en Brasil para este encuentro.

Arce y Rigamonti, protagonistas en la previa del clásico mendocino. (Foto: X @CSIRoficial)

Por su parte, Gimnasia (M) llega también en un momento positivo luego de un comienzo dubitativo en la máxima división. El equipo de Darío Franco lleva tres partidos sin conocer la derrota y un triunfo en el Gargantini ante su acérrimo rival le dará chances de llegar a la última fecha con esperanzas de meterse en octavos de final. El entrenado del Lobo repetiría el once que venció 1-0 a Lanús el lunes en el Víctor Legrotaglie.