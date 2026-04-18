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Sábado 18 de Abril, Neuquén, Argentina
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Música y Fútbol

Belinda y Los Ángeles Azules lanzaron “Por Ella”, el segundo tema del álbum del Mundial 2026

La canción fusiona pop y cumbia mexicana con el objetivo de traspasar fronteras y conectar a fanáticos de distintos países en la previa del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 18 de abril de 2026 a las 13:39
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Segundo corte del álbum de la Copa del Mundo, cumbia y pop.

En el marco de la previa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá, México, la FIFA dio a conocer el segundo corte musical del álbum del mundial donde la artista Pop Belida, se destaca con el grupo tropical Los ángeles Azules, en el tema “Por Ella”.

La segunda canción publicada por la FIFA, es el resultado de una fusión entre el Pop con Cumbia mexicana, y busca traspasar fronteras y conectar con los diferentes fanáticos de diversos países.

El primer corte del Álbum de la Copa del mundo tuvo a "Lighter", y tiene como objetivo reunir una amplia variedad de voces de todo el mundo. Seguirá presentando varios lanzamientos en las próximas semanas, buscando un puente cultural entre el fútbol y la música, y acercar a los aficionados de ambos lados.

La gran cita mundialista comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de Julio. Argentina debuta ante Argelia el 16/6 a las 22hs.

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