Falta menos de dos meses para que comience a disputarse el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. En ese marco, distintas marcas aprovechan la masividad de esos eventos para crear productos que reflejen una de las mayores pasiones de los argentinos. Sin ser la excepción, McDonald's presentó una línea de producto con una propuesta única: tres hamburguesas exclusivas desarrolladas junto a Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández, tres pilares de la Selección argentina que comanda Lionel Scaloni.

Desde los perfiles en las redes sociales, McDonal'ds difundió en las últimas horas el un video en el que puede verse una ficción desopilante entre Julián Álvarez (Atlético Madrid), Enzo Fernández (Chelsea FC) y Alexis Mac Allister (Liverpool FC). En el video, se puede ver cómo se alegran de recibir las hamburguesas que la famosa marca internacional creó en honor a ellos, héroes de la Copa del Mundo Qatar 2022. Video que también comparten con el exjugador y DT del fútbol argentino, Reinaldo "Mostaza" Merlo.

McÁlvarez, McAllister y McFernández las hamburguesas de McDonald's en honor a los jugadores de la Selección argentina de fútbol - Crédito Arcos Dorados

Cómo es la línea de hamburguesas que McDonald's creó de cara al Mundial 2026

A través de un comunicado de prensa, Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe, explicó los detalles de la nueva línea de hamburguesas desarrollada a partir de los apellidos de tres jugadores del equipo nacional. "Cada una de las nuevas opciones fue pensada para reflejar el estilo y la personalidad de los jugadores, combinando ingredientes icónicos de la marca con propuestas innovadoras", describe el texto al que accedió Mejor Informado.

McÁlvarez, McAllister y McFernández, tres opciones de sabor diferentes de cara al Mundial 2026 - Crédito Arcos Dorados

En qué se diferencian las hamburguesas McAllister, McÁlvarez y McFernández

La McAllister, disponible en versión simple y doble, incluye salsa Mequinesse, bacon, cebolla, lechuga, tomate y queso cheddar blanco. La McÁlvarez, también en versiones simple y doble, suma salsa Cheddar Melt, bacon, pepino, queso cheddar, cebolla crispy y salsa Ranch. Por su parte, la McFernández de pollo presenta una propuesta crocante con pollo crispy, salsa Ranch, bacon, lechuga, tomate y queso cheddar. Las combos de estas "hamburguesas mundialistas" pueden acompañarse de Papas Bravas, una nueva edición de un clásico de la marca, esta vez con salsa brava y bacon.

Desde cuándo se pueden comprar los combos de las hamburguesas McAllister, McÁlvarez y McFernández

Los nuevos McCombos están disponibles desde este viernes 17 de abril a través de todos los canales de la marca —mostrador, Automac, McDelivery, App y kioscos digitales— con precios promocionales y opciones de personalización. Con esta iniciativa, la cadena McDonald’s demuestra su capacidad de innovar y sorprender, llevando el espíritu del Mundial a cada uno de sus restaurantes en toda la Argentina.