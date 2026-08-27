En la tan dura como estruendosa eliminación de River de la Copa Sudamericana por penales ante Independiente Santa Fe, el protagonista de la noche terminó siendo Santiago Beltrán, que a pesar de atajar tres penales en la definición mandó su penal a las nubes. En una tanda de penales maratónica, que involucró a todos los pateadores, el Millonario terminó perdiendo 8-7 desde los doce pasos y completando una tremenda decepción en la noche del Monumental. Después de la eliminación, el arquero habló con los medios, pidió disculpas y bancó a Eduardo Coudet.

Tras el pitazo final que decretó la paridad en el marcador global y los subsiguientes penales, la clasificación y la eliminación pasaron varias veces por la cara de un River que tuvo en Beltrán a su gran argumento tanto para acercarlo al fallido boleto a cuartos como para sostenerlo en los varios match points que tuvo en contra. Primero, el arquero de 21 años confirmó la ventaja 3-2 al contener el disparo de Emmanuel Olivera, sin embargo, en el quinto penal Rafael Santos Borré desperdició la chance de la victoria.

Luego de que el fallo del delantero cafetero, Franco Fagúndez volvió a vencer a Beltrán y decretó el 4-4, haciendo que la serie se defina en un "mata-mata". Más adelante, el arquero volvió a lucirse para salvar a River. Luego del penal fallado por Lucas Martínez Quarta, que la mandó por encima del travesaño, llegó el primer match point para los Cardenales, el guardameta se vistió de héroe una vez más y detuvo el remate de Jhojan Torres. En el siguiente tiro, luego del acierto de Fausto Vera, estuvo a punto de detenerle el disparo a Iván Scarpeta, que con gran suspenso venció a Beltrán, que la llegó a rozar.

En el penal siguiente, Facundo Gonzalez vio su intento atajado por Weimar Asprilla, y otra vez Independiente Santa Fe tuvo la chance de ganar, pero una vez más Beltrán logró atajar el remate de Jeison Angulo. Luego, llegaron los aciertos de Marcos Acuña y Juan Cruz Meza en River y de Luis Palacios y Christian Mafla, que llevó la definición a la ejecución de los arqueros. Y allí, lamentablemente para el joven arquero, la noche se volvió negra: Beltrán se acercó a rematar siendo ovacionado por los presentes pero pisó mal y su remate salió ampliamente desviado. En su turno, Asprilla consumó con su disparo la eliminación del Millonario.

Las disculpas de Beltrán

Consumada la derrota, el arquero de 21 años tomó la palabra y pidió disculpas por la eliminación de River. "Primero pedirle disculpas a la gente, no era algo que se podía esperar, nos faltó acelerar en el último tramo del partido y se termina definiendo de la peor manera. Me tocó ejecutar y no lo pude hacer, me voy con bronca", expresó con la voz entrecortada. Pero además, y no menos importante, Beltrán respaldó completamente la continuidad de Coudet: "El grupo está muy junto y está convencido que va a salir de esto. El respaldo con el cuerpo técnico es total. Él nos dice que te acompaña hasta el cementerio y entra. Nosotros vamos a entrar con él".